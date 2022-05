Lunedì 9 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Nell'occasione Maria De Filippi ha rimproverato Riccardo Guarnieri per l’atteggiamento che sta avendo con l’ex Ida Platano. Secondo la conduttrice, infatti il cavaliere pugliese dovrebbe rispettare maggiormente i tempi della dama bresciana.

Maria De Filippi dice cosa pensa di Ida e Riccardo

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, sta facendo molto mormorare. Secondo alcuni telespettatori, Ida Platano sarebbe ancora innamorata del suo ex. Il 41enne ha precisato di vedere la dama bresciana solo come un’amica, mentre Platano ha finora negato di voler un’amicizia con l’ex compagno.

Nel corso della puntata di lunedì 9 maggio, Maria De Filippi ha espresso la propria opinione sull’ex coppia. Senza giri di parole la conduttrice ha rimproverato Guarnieri: “Guarda, posso dirti che le tue ultime parole erano un po’ fuori luogo”. Secondo De Filippi, Riccardo dovrebbe smetterla di commentare le nuove frequentazioni di Ida: “Tu non sei geloso, sei infastidito. Se lei uscisse con Marco proveresti fastidio o possesso?"

La conduttrice di U&D perde la pazienza con Riccardo

Riccardo Guarnieri ha ribadito di non essere più interessato alla dama bresciana, ma di volere un rapporto civile come due persone che si sono amate. Tuttavia, Riccardo ha ammesso anche che gli piacerebbe sapere se la dama sia ancora innamorata di lui.

Maria De Filippi, in disaccordo con il cavaliere, ha fatto notare: "Lo può tirare fuori con chi vuole lei, con suo figlio, con una sua amica, perché lo deve tirare fuori qua? Ma scusami, lei ti ha detto ‘Io non voglio con i miei ex un rapporto di amicizia’. Non capisco cosa vai cercando. L’unica cosa è avere un ‘non rapporto’.

Due persone si possono volere bene anche da lontano. Riccardo, non hai 10 anni".

Infine, la conduttrice ha chiesto a Guarnieri di essere felice se la sua ex trova la felicità con un uomo che non è lui.

Il commento dei presenti in studio

Tina Cipollari ha preso le difese di Ida Platano. La storica opinionista ha affermato: “Lei deve saperlo che non sei interessato”, sostenendo di essere certa che Riccardo stia cercando di incitarla a dire che lo ama ancora: "Vergognati".

Sul tema sono intervenuti anche altri ospiti in studio. Ad esempio Saverio ha insinuato che Riccardo stia recitando e abbia in pugno la sua ex: “Tu stai giocando”, mentre Armando Incarnato ha ammesso di non credere a una sola parola di Guarnieri e lo ha invitato a non prendersi gioco della sua ex.