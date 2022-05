L'appuntamento con Uomini e donne si avvia verso il finale di questa stagione. Le anticipazioni rivelano che, nel corso dell'ultima registrazione, c'è stata la fatidica scelta del tronista Luca Salatino.

Dopo un percorso durato svariato mesi, finalmente per Luca è giunto il momento di mettere la parola "fine" a questa sua esperienza nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Un percorso fatto di alti e bassi, che il tronista ha portato a compimento con Lilli e Soraia. Tuttavia, la sua decisione conclusiva ha scatenato non poche polemiche sui social, dove in tanti ritengono che la sua sia stata solo una "scelta di ripiego".

La scelta finale di Luca a Uomini e donne: Soraia

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne previste tra fine maggio e giugno, rivelano che per Luca Salatino è giunto il momento di chiudere il suo percorso in trasmissione e quindi di svelare il nome della persona con la quale intende vivere una relazione fuori dal contesto televisivo.

Contrariamente a tutte le aspettative, ad avere la meglio è stata la corteggiatrice Soraia che è risultata così la scelta finale del tronista romano.

Niente da fare per Lilli che, a questo punto del percorso, ha dovuto fare i conti con il sonoro rifiuto di Luca, nonostante fosse considerata dai fan la favorita per questa scelta.

Luca non ha dimenticato Aurora?

Sta di fatto che, dopo le anticipazioni sulla scelta di Luca, sui social si sono scatenate accese polemiche nei confronti del tronista romano e in tanti sono tornati a tirare in ballo l'ex corteggiatrice Aurora.

Qualche settimana fa, Aurora scelse di andare via dalla trasmissione di sua spontanea volontà, nonostante il grande feeling che c'era col tronista.

Il motivo? La ragazza ha ammesso di aver capito che Luca non era il tipo ideale per lei, motivo per il quale ha deciso di chiudere questa esperienza e andare via.

Per molti fan, però, Luca non l'avrebbe mai dimenticata del tutto al punto che quella di ieri, 18 maggio,sarebbe stata solo una scelta di ripiego e non sentita col cuore.

Si scatenano polemiche dopo la scelta di Luca a U&D: i fan furiosi

"Scelta di ripiego, in realtà voleva Aurora", ha sentenziato un fan della trasmissione di Canale 5 dopo la scelta finale di Luca.

"A lui piaceva solo Aurora, per cui entrambe sarebbero state un ripiego", ha evidenziato un altro commentatore social che ha seguito il percorso del tronista in tv.

"Che pagliaccio, ha giocato bene con Lilli. Sono davvero sotto shock", ha scritto un altro utente di Uomini e donne commentando la scelta di Luca.

"Meglio così per Lilli, si è scansata un fosso ma non ci sono parole per il comportamento che lui ha avuto nei suoi confronti", ha sentenziato un altro utente puntando il dito contro il tronista.