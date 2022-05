Ieri pomeriggio, mercoledì 18 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, programma dedicato ai sentimenti condotto e ideato da Maria De Filippi. In studio erano presenti come sempre i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. La trasmissione si appresta a chiudere i battenti per la consueta pausa estiva e riprenderà come ogni anno a settembre. Per i due tronisti è tempo di fare le loro scelte. Il primo a fare la sua è stato lo chef romano Luca Salatino.

Luca Salatino ha scelto Soraia

Come riporta il profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, la conduttrice Maria De Filippi a sorpresa ha annunciato che Luca Salatino avrebbe fatto la sua scelta e quindi ha fatto posizionare in studio le consuete sedie rosse generalmente usate per l'importante occasione.

Luca ha deciso di lasciare il programma con Soraia. Dopo varie esterne, dubbi, incertezze, litigi e uscite in lacrime dallo studio è quindi arrivato anche per lui il giorno tanto atteso della decisione. Il tutto è stato suggellato dall'immancabile cascata di petali rossi e da una canzone romantica in sottofondo. Grossa delusione invece per l'altra corteggiatrice Lilli, che in molti ritenevano sarebbe stata scelta.

Inizialmente fra le sue corteggiatrici c'era pure un'altra ragazza, Aurora Colombo, la quale però dopo l'ennesimo scontro con Luca aveva deciso di lasciare il programma a inizio maggio: la loro conoscenza infatti era stata caratterizzata da continui alti e bassi.

Anticipazioni trono over, registrazione 18 maggio 2022: Ida e Riccardo tra uscite e continui scontri

Archiviato il momento emozionante dedicato alla scelta di Luca Salatino, la registrazione è andata avanti con i protagonisti del trono over. Per la dama torinese Gemma Galgani è arrivato in studio un nuovo corteggiatore. Si tratta di un uomo di Caserta e lei ha deciso di farlo rimanere per conoscerlo.

La maggior parte della puntata però è stata incentrata sugli indiscussi protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra i due continua il tira e molla: in particolare dalle anticipazioni si apprende che sono usciti nuovamente insieme, ma a quanto pare proprio non riescono a trovare un punto d'incontro. Entrambi hanno raccontato che nel corso della serata ci sono stati diversi scontri.

Nell'occasione, sentendo questo racconto, a quanto pare l'opinionista Tina Cipollari è andata su tutte le furie, dando in escandescenze.