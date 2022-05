Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e, le anticipazioni di quella del 7 maggio 2022, rivelano che non sono mancati i colpi di scena e le sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma Galgani che, dopo un periodo di "assenza" dalle dinamiche del programma, è tornata al centro della ribalta grazie ad una nuova conoscenza.

Per quanto riguarda, invece, il percorso di Ida Platano, la dama si è ritrovata a fare i conti con l'assenza in studio del suo nuovo pretendente.

Gemma cambia ancora pagina: anticipazioni Uomini e donne registrazione 7 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 7 maggio rivelano che per Gemma è giunto il momento di voltare nuovamente pagina.

Archiviata la fine della sua frequentazione con il cavaliere Giacomo, che scelse di chiudere la conoscenza con la dama torinese, ecco che per Gemma è arrivato un altro pretendente in studio.

Durante le riprese di questo sabato pomeriggio, la dama ha avuto modo di conoscere un nuovo cavaliere che ha contattato la redazione di Uomini e donne per poterla conoscere e capire se tra loro possa esserci un buon feeling.

Un nuovo cavaliere per Gemma a Uomini e donne

Ebbene, la conoscenza a primo impatto tra Gemma e questo nuovo cavaliere è stata positiva, dato che la dama torinese del programma di Maria De Filippi ha scelto di tenerlo in studio e quindi di conoscerlo meglio nel corso di queste ultime settimane, prima del gran finale dell'edizione 2022.

Cosa succederà questa volta? Gemma riuscirà a trovare per davvero il suo principe azzurro entro la fine di questa seguitissima edizione di U&D, che non l'ha vista costantemente al centro dell'attenzione (come accadeva in passato)?

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Gemma, le anticipazioni di questa nuova registrazione del 7 maggio 2022 rivelano che per Ida Platano non c'è stata la possibilità di parlare della sua nuova frequentazione.

Ida resta in studio senza Marco: registrazione U&D del 7 maggio

La dama bresciana, infatti, aveva scelto di mettere un punto alla sua relazione tormentata e super-chiacchierata con Riccardo Guarnieri, per potersi concentrare solo ed esclusivamente sul nuovo pretendente Marco.

Tuttavia, nel corso della registrazione di questo sabato 7 maggio, Marco non era presente in studio.

La nuova fiamma di Ida Platano non era nel parterre del trono over e, al momento, non si conoscono i motivi di questa sua assenza.

Possibile che abbia avuto dei contrattempi che gli non gli hanno permesso di partecipare alle riprese di U&D oppure si è già "scocciato" di Ida? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti del programma previsto fino a fine maggio nel daytime pomeridiano di Canale 5.