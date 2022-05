Tante novità accadranno nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 30 aprile negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Gli spoiler delle ultime riprese in programma nelle prossime settimane su Canale 5 narrano che Gemma Galgani è tornata protagonista delle dinamiche del dating show, sebbene abbia ricevuto un'ennesima delusione amorosa. Aurora, invece, non si è presentata in studio per continuare a corteggiare Luca Salatino.

Uomini e Donne, registrazioni 30 aprile: Giacomo chiude la storia con Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne, riguardanti le nuove riprese accadute sabato 30 aprile negli studi di Cinecittà in Roma annunciano incredibili colpi di scena con protagonisti le star del trono over e classico.

Scendendo nei particolari, l'attenzione è tornata a focalizzarsi sulle vicende amorose di Gemma Galgani dopo essere rimasta ferma ai box per qualche settimana. Anche questa volta, la dama di Torino ha ricevuto un'ennesima delusione in amore. Difatti, è arrivata la resa dei conti con Giacomo.

Recentemente, Gemma aveva accettato di conoscere il cavaliere anche fuori dagli studi. Una conoscenza, che sembrava procedere con il vento in poppa dopo essere stati protagonisti di diverse esterne. Giacomo, infatti, non aveva nascosto di essere molto attratto da Galgani fino alla svolta in questa ultima registrazione. A quanto trapelato, il cavaliere ha deciso di chiudere definitivamente la storia con Gemma, che potrebbe non aver reagito affatto bene alla sua decisione.

Luca Salatino esce con Soraya, Aurora non presente in trasmissione

Nelle riprese del 30 aprile di Uomini e Donne, non c'è stato spazio per le vicende legate a Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo che nella registrazione del 29 aprile la dama di Brescia aveva dichiarato di non riuscire a vedere l'ex fidanzato solo come un amico.

Una rivelazione, che ovviamente aveva destato le critiche di Tina Cipollari, da sempre contraria a un loro ipotetico ritorno di fiamma.

In seguito, Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono classico. In particolare, l'attenzione si è focalizzata su Luca Saladino, i fan si aspettavano di vederlo davanti alla scelta finale, ma così non è stato.

A quanto trapelato, il tronista di Roma non ha le idee per niente chiare sul da farsi. A tal proposito, Aurora ha deciso di non presentarsi in trasmissione dopo che si era scambiata con il tronista dei languidi baci nelle passate registrazioni. Nonostante questo, Salatino è uscito in esterna con Soraya.

Per quanto riguarda la collega di Luca, Veronica Raimondi. A quanto trapelato, la tronista ha fatto due esterne: una con Matteo e la seconda con Andrea.