Quando mancano poche settimane alla fine della stagione 2021/2022 di Uomini & Donne, sul web si stanno già facendo delle ipotesi su quali potrebbero essere i protagonisti dopo la pausa estiva. Qualora la redazione decidesse di puntare su qualche volto già noto al pubblico, si vocifera che potrebbero essere chiamati a ricoprire il ruolo di tronisti gli ex corteggiatori Aurora, Federico e Federica: quest'ultima è tornata al centro del Gossip per alcune pungenti dichiarazioni contro Ida Platano.

Indiscrezioni sul futuro di U&D

Le registrazioni di U&D sono ancora in corso, ma i telespettatori si stanno portando avanti con pronostici sul futuro della trasmissione per la stagione 2022/2023.

Da qualche ora, infatti, sul web stanno circolando i primi nomi di chi potrebbe accomodarsi sul trono dopo l'estate, ossia i nuovi protagonisti della versione giovani del dating-show.

Qualora la redazione decidesse di "promuovere" qualche ex corteggiatore che non è stato scelto nei mesi scorsi, si vocifera che potrebbe puntare su: Aurora Colombo (spasimante di Luca Salatino per un periodo), Federico Dainese (ragazzo che Veronica Rimondi ha eliminato in una recente puntata) e Federica Aversano ("non scelta" di Matteo Ranieri).

L'intervista della protagonista di U&D

Tra i possibili nuovi tronisti di U&D, spicca un'ex corteggiatrice che proprio in queste ore è tornata alla ribalta mediatica per un'intervista piuttosto pungente che ha rilasciato al magazine del programma.

Venerdì 13 maggio, infatti, è stata pubblicata la chiacchierata che Federica Aversano ha fatto con un giornalista su svariati argomenti, a partire dal commento ai complimenti che Riccardo Guarnieri le ha fatto una settimana fa sempre a mezzo stampa. La ragazza si è detta lusingata dalle attenzioni del cavaliere e non ha escluso che in futuro potrebbe tornare nel cast del dating-show per conoscerlo meglio.

A spingere la giovane a fare quest'affermazione, è soprattutto l'antipatia che ha ammesso di provare per Ida Platano: "Credo che lei non mi sopporti. Accetterei di uscire con Riccardo per farle uno smacco". La giovane, poi, ha aggiunto che il pugliese è un bell'uomo e che apprezza i suoi modi gentili e garbati.

Gemma in dubbio nel cast di U&D

I fan di U&D si stanno sbizzarrendo anche in ipotesi sul cast del Trono Over di settembre. Dato per scontato che Ida e Riccardo saranno protagonisti anche dopo la pausa estiva (soprattutto a fronte degli ultimi sviluppi che ci sono stati nel loro rapporto), molti si chiedono se pure altri storici personaggi del programma figureranno nel parterre al rientro dalle vacanze.

Ultimamente si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile addio di Gemma al dating-show. La dama non è più al centro delle dinamiche della versione senior del format e nessuno ha smentito i gossip che la vorrebbero prossima a lasciare definitivamente il posto che occupa stabilmente da più di 12 anni.

L'eventuale uscita di scena di Galgani, favorirebbe l'insediamento nel ruolo di "regina" della trasmissione della sua più cara amica: Ida Platano è ormai il personaggio più chiacchierato e la redazione punta su di lei per assicurarsi buoni ascolti. Il riavvicinamento che c'è attualmente in corso tra la dama bresciana e l'ex Riccardo, poi, non fa altro che alimentare la curiosità del pubblico.