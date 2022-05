Mentre su Canale 5 veniva trasmessa una nuova puntata di Uomini & Donne quasi interamente dedicata al rapporto tra Ida e Riccardo, alcuni blog riportavano una segnalazione sulla dama. Alcuni, infatti, hanno beccato Platano in un locale di Brescia in compagnia di un uomo sconosciuto. Nel video che sta facendo il giro della rete si vede la parrucchiera baciare un uomo rasato che potrebbe essere il neo corteggiatore Marco. Deianira Marzano, intanto, riporta il racconto di una persona che sostiene di aver visto il pugliese passeggiare con una giovane che non fa parte del programma.

Aggiornamenti sulla dama di U&D Over

Ida e Riccardo sono i protagonisti indiscussi dell'ultima parte di stagione di U&D. Da quando il pugliese ha rimesso piede in studio, non si parla d'altro che di lui e della ritrovata sintonia con l'ex fidanzata.

Lunedì 2 maggio, poi, è stata mandata in onda la puntata in cui Tina Cipollari ha messo alle strette Platano, quasi obbligandola a confessare l'interesse che ancora prova per Guarnieri.

Mentre i telespettatori assistevano all'ennesima sfuriata dell'opinionista nei confronti dell'ex coppia, in rete cominciava a circolare un video inedito in cui la dama si cambia effusioni con un uomo misterioso.

Le immagini girate risalgono a qualche giorno fa e mostrano Ida intenta a baciare con trasporto una persona.

Le ipotesi sul corteggiatore della protagonista di U&D

L'autore della segnalazione su Ida, che ha inoltrato il video in cui la si vede baciare un uomo al portale Isa & Chia, ha raccontato: "Era in un locale di Brescia. Lui non l'ho visto bene e non so se sia del parterre. Si baciavamo tranquillamente davanti a tutti, senza problemi.

Il locale era affollato e a loro non importava".

Guardando attentamente il breve filmato che una fan di U&D ha girato all'insaputa della parrucchiera, si nota che l'uomo col quale si scambia effusioni vicino a un bancone non ha i capelli. Questo particolare rimanda all'identità del cavaliere che proprio il 2 maggio è apparso per la prima volta in tv nel ruolo di nuovo corteggiatore della bresciana.

Nel corso della puntata odierna, infatti, Maria De Filippi ha presentato a Ida un 37enne di nome Marco, che ha contattato la redazione appositamente per conoscerla

Vista la somiglianza fisica tra l'uomo del video e quello che Platano si è ritrovato di fronte negli studi tv, si può presupporre che siano la stessa persona, ma la certezza non c'è ancora.

Le confessioni negli studi di U&D

Il 2 maggio, però, non è arrivata una segnalazione solo su Ida. Tramite il suo profilo Instagram, Deianira Marzano ha riportato il racconto di una persona che sostiene di aver incontrato Riccardo in Puglia e di averlo beccato in dolce compagnia.

Secondo il resoconto che ha fatto l'influencer sui social network, Guarnieri sarebbe stato sorpreso da una fan mentre passeggiava mano nella mano con una ragazza molto giovane che non farebbe parte del cast di U&D.

La napoletana, infatti, si è chiesta come mai il cavaliere frequenti persone esterne al parterre, contravvenendo alle regole della trasmissione della quale è assoluto protagonista da anni.

C'è da precisare però, che a differenza di quella che è arrivata su Ida, questa segnalazione non è supportata da prove: se Platano è stata immortalata in un video mentre baciava un uomo, il suo ex fidanzato ha posato con una passante, ma non sono state pubblicate foto in cui è vicino a una donna.