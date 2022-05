Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione su uno dei protagonisti di Uomini e donne. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri: il 41enne pugliese, venerdì 27 maggi è stato avvistato a Bari in compagnia di una ragazza. Come spiegato dalla fan di Venza, la donna misteriosa non è Ida Platano.

La segnalazione

Riccardo Guarnieri è stato avvistato in compagnia di una donna misteriosa. Come riportato da Amedeo Venza, su Instagram, una sua fan le ha inviato uno scatto in cui si vede il cavaliere di Uomini e Donne insieme ad una ragazza mora. L'utente in questione ha affermato: "Riccardo a Bari con una ragazza che non so chi sia".

Insomma, non si tratterebbe di una dama del parterre del dating show di Maria De Filippi.

Dopo l'ennesima rottura con Ida Platano, il 41enne di Taranto avrebbe già voltato pagina. In merito alla segnalazione ricevuta, anche Venza ha deciso di esprimere il suo punto di vista: "Non ha perso tempo. A questo punto ha ragione Ida...".

La situazione tra Ida e Riccardo

Al momento Riccardo Guanieri non ha confermato o smentito di frequentare una ragazza. Tuttavia, il cavaliere non avrebbe fatto nulla di male qualora la notizia fosse vera.

Nella puntata di giovedì 26 maggio, il 41enne ha chiuso la frequentazione con l'ex Ida. Al centro dello studio, la dama ha spiegato che la cena avvenuta con Riccardo è stata pessima.

La diretta interessata ha riferito che il suo ex le ha subito chiesto di non farsi i film. Inoltre, l'avrebbe messa al corrente che non l'avrebbe baciata. Infine, Ida Platano ha sostenuto che Guarnieri non è minimamente interessato ai sentimenti che prova la 39enne siciliana. Dunque, se venisse confermata una nuova frequentazione di Guarnieri, il diretto interessato non avrebbe mancato di rispetto a nessuno.

Ida Platano in lacrime per il suo ex

Per l'ultima puntata di Verissimo, Ida Platano si è raccontata senza filtri. La diretta interessata non ha trattenuto le lacrime nel parlare della sua infanzia difficile. Inoltre, la 39enne ha svelato alcuni retroscena sulle nozze naufragate con il suo ex marito dopo 10 anni.

Nell'intervista della dama di Uomini e Donne non poteva non essere menzionato l'ex Riccardo Guarnieri.

Ida ha ammesso di essere ancora innamorata del 41enne pugliese. A tal proposito la diretta interessata ha riferito che da parte sua c'è un amore immenso e che è stato un colpo di fulmine con il cavaliere. Secondo Platano, anche Riccardo sarebbe innamorato di lei ma essendo una persona orgogliosa non vorrebbe ammetterlo.

Purtroppo, l'intervista di Ida Platano con Verissimo è stata registrata prima dell'ennesima rottura con il cavaliere. Dunque, da Silvia Toffanin la 39enne ha sognato l'ennesimo ritorno di fiamma con Guarnieri.