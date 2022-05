Le anticipazioni dell'ultima registrazione stagionale di U&D, non sono quelle che molti fan si aspettavano. Dopo aver cercato un accordo di pace, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono detti addio: i due ex non sono tornati insieme e non si sentiranno e vedranno più. Le divergenze caratteriali hanno allontanato in modo definitivo i protagonisti assoluti del dating-show, che dunque si preparano a vivere un'estate da single nell'attesa di tornare ad occupare un posto nel parterre del Trono Over a settembre.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di U&D

L'edizione 2021/2022 di U&D è terminata ufficialmente lo scorso 19 maggio.

Anche se le puntate continueranno ad essere trasmesse fino al prossimo 1 giugno, il cast del dating-show non parteciperà più alle registrazioni per almeno tre mesi.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che le ultime anticipazioni stagionali riguardano sia i protagonisti del Trono Classico che la "coppia" che ha fatto più discutere in queste settimane.

Dopo essersi riavvicinati con balli, dichiarazioni d'interesse reciproco e inviti a cena, Ida e Riccardo hanno spiazzato nuovamente il pubblico. Nel raccontare cosa è successo tra loro quando si sono visti lontano dalle telecamere, i due hanno ammesso di non aver mai trovato un vero accordo, anzi hanno passato la maggior parte del tempo a discutere su vecchie questioni.

La decisione prima delle vacanze da U&D

Gli spoiler che sono trapelati sull'ultima registrazione stagionale di U&D, fanno sapere che Ida e Riccardo hanno deciso di mettere un punto definitivo al loro rapporto.

Dopo aver cercato un legame d'amicizia, e soprattutto dopo essersi riavvicinati anche emotivamente, la dama e il cavaliere hanno scelto di proseguire ognuno per la propria strada, consapevoli che tra loro non può funzionare a causa delle differenze caratteriali che li hanno portati a lasciarsi tante volte in passato.

Platano e Guarnieri, dunque, non sono tornati insieme e non hanno intenzione di farlo neppure durante l'estate: per i prossimi tre mesi, infatti, i due ex fidanzati non avranno contatti e attenderanno l'inizio della nuova edizione del dating-show di Canale 5 (sempre che durante la pausa dalle riprese non trovino l'anima gemella e abbandonino il Trono Over).

I tronisti di U&D scelgono

Le ultime registrazioni di U&D prima delle vacanze, sono state dedicate anche alle scelte dei due tronisti del cast.

Il primo a comunicare la propria decisione finale, è stato Luca: il romano ha preferito Soraia a Lilli e con lei ha lasciato la trasmissione alla quale ha partecipato per tanti mesi, prima nel ruolo di corteggiatore e poi in quello di protagonista del Trono Classico.

Anche Veronica è uscita dagli studi Elios mano nella mano con il ragazzo che le è entrato nel cuore: Matteo ha avuto la meglio su Andrea, anche se gli opinionisti Gianni e Tina non hanno nascosto la preferenza che avevano per lo spasimante rifiutato.

Nessuna novità, infine, su Gemma e sul suo incerto futuro in trasmissione.

Da tempo si vocifera che Galgani potrebbe dire addio al Trono Over dopo oltre 12 anni di "supremazia", ma ancora non sono arrivate né conferme né smentite a questo rumor.

I telespettatori hanno notato un cambio di gerarchie nel cast del programma nell'ultimo periodo: Ida è diventata la "regina" del format, mentre la sua amica 72enne è stata relegata al ruolo di comparsa per settimane senza che nessuno volesse conoscerla o frequentarla.

L'edizione 2021/2022 di Uomini e donne terminerà il 1° giugno, giorno in cui sarà trasmessa la puntata incentrata sulla scelta di Veronica e sulla rottura definitiva tra Riccardo e Ida.