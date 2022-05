Ida e Riccardo continuano ad essere al centro dell'attenzione nello studio di Uomini e donne. La celebre coppia del trono over è protagonista di un clamoroso ritorno di fiamma che non è passato inosservato tra i numerosi fan e spettatori che, in queste settimane, hanno seguito le varie vicende in televisione.

Tuttavia, in tanti hanno puntato il dito contro la coppia e tra questi vi è anche Tina Cipollari, che non si è fatta problemi ad accusare Ida e il suo ex Riccardo di essere semplicemente alla ricerca di visibilità mediatica.

Tina sbotta contro la coppia Ida-Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio, il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri è stato uno degli argomenti più discussi di queste ultime settimane di messa in onda di Uomini e donne su Canale 5.

Il cavaliere pugliese si è nuovamente riavvicinato alla sua ex storica, tanto da indurla a troncare la sua relazione con Marco, un nuovo cavaliere che stava provando a conoscere in trasmissione.

Eppure, questo ennesimo riavvicinamento tra i due non ha convinto più di tanto gli spettatori da casa e neppure l'opinionista Tina Cipollari che non ha esitato a dire la sua, mettendo alle strette Ida e Riccardo.

Tina ha cominciato a sbottare dal momento in cui ha visto Riccardo Guarnieri ripresentarsi nello studio di Uomini e donne, pronto a mettersi in gioco per cercare nuovamente la sua anima gemella.

'Prendete in giro', sbotta Tina contro la coppia del trono over

Immediata la reazione di Tina che, da quel momento in poi, non si è fatta problemi a tacciare i due protagonisti del trono over di essere alla ricerca di visibilità.

"Mi fate proprio pena. Siete due grandi furbi, state qua solo per visibilità", ha sbottato Tina nello studio di Uomini e donne, confermando di fatto di non credere nella buonafede della coppia protagonista del trono over.

"Voi prendete in giro il pubblico", ha aggiunto ancora la storica opinionista.

Tina, infatti, si è detta convinta del fatto che, il sentimento tra Ida e Riccardo non sarebbe svanito del tutto, ma i due anziché viversi fuori dallo studio televisivo di Uomini e donne, hanno preferito tornare sotto l'occhio delle telecamere, consapevoli del fatto che si sarebbero ripresi la scena del programma.

Ida Platano ruba la scena a Gemma Galgani a U&D?

E, alla fine, così è stato dato che da un po' di settimane non si fa altro che parlare di questo riavvicinamento tra Ida e il suo ex Guarnieri.

La dama bresciana è diventata a tutti gli effetti la nuova protagonista del dating show di Maria De Filippi, tanto da togliere lo scettro anche ad un'altra veterana storica dello show Mediaset.

Trattasi di Gemma Galgani che, da un po' di settimane, non è più costantemente al centro delle dinamiche del dating show.