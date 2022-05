Stando a quanto pubblicato su Publitalia, sembra che quest'estate, Canale 5 si animi con una nuova soap opera: Un Altro Domani, la quale andrà in onda a partire dal 30 maggio e coprirà la fascia oraria delle 14:40. Per il momento, però, non si hanno ancora molte informazioni a riguardo.

Un Altro Domani, la trama della soap

Dos Vidas è una soap che è stata tradotta in italiano con il titolo Un Altro Domani ed è molto particolare, poiché si snoda su ben due piani temporali totalmente differenti. Questa caratteristica rende la serie molto diversa dalle altre che si è abituati a vedere.

Le vicende si muovono tra la Spagna dei nostri giorni e la Guinea degli anni Cinquanta.

La storia contemporanea pone l'attenzione su Julia, interpretata da Laura Ledesma, la quale è in procinto di sposarsi. D'altro canto, però, qualcosa non va per il verso giusto poiché, pochi attimi prima di pronunciare il fatidico "sì", la giovane donna, in preda ad un attacco di nervi, fugge e lascia il fidanzato. Per non farsi trovare da nessuno, si rifugia nella casetta di montagna di suo padre. Proprio in questa abitazione, Julia entra in possesso del manoscritto di sua nonna: Carmen.

A questo punto, si fa un tuffo nel passato, con l'esattezza nella Guinea degli anni Cinquanta. In quest'epoca, vive una giovane Carmen - la nonna di Julia - la quale è stata costretta a trasferirsi nella colonia iberica con l'intento di ricongiungersi con suo padre.

Tuttavia, nonostante le difficoltà, incontra il suo grande amore.

Maggiori informazioni su Un Altro Domani

Oltre ai personaggi principali di Julia e Carmen (Amparo Pinaro), il cast sarà costituito da numerosi attori, tra i quali si vedranno anche Cristina De Inza nei panni di Diana, Sebastian Haro come Francisco, Silvia Acosta come Patricia e molti altri ancora.

Per il momento, è ancora troppo presto per avere il trailer tradotto in italiano, giacché non è ancora stata resa nota la messa in onda ufficiale sulla rete Mediaset. Gli episodi previsti, dovrebbero essere ben 255 totali, ognuno della durata di 50 minuti circa.

Le riprese della soap Un Altro Domani

La serie Un Altro Domani - Dos Vidas - nasce dall'idea originale di Josep Cister Rubio ed è stata prodotta da RTVE e Mescaret Film in collaborazione con Bambù Producciones.

Le riprese hanno avuto inizio nel 2021 e sono state girate tra Tenerife e Madrid. Invece, il villaggio inventato di nome "Robledillo de la Sierra", in realtà è rappresentato dai due comuni madrileni: Chapineria e Colmenar del Arroyo.

Le riprese sono iniziate a gennaio del 2021, ma sono state successivamente interrotte ad agosto dello stesso anno e RTVE ha fatto sapere che non ci sarebbe stata una seconda stagione della soap. Pertanto, quando sono ricominciate le riprese, è stato anche stabilito in anticipo il finale di stagione previsto per gli inizi di febbraio del 2022.