In questa settimana di Un posto al sole, dal 23 al 27 maggio, i telespettatori assisteranno ad un vero e proprio stravolgimento della trama. La celebre soap di Rai 3 uscirà fuori dai confini napoletani per recarsi nella cornice senese assieme a Mariella, Guido e Cerruti. I tre cercheranno di smascherare Sarti, sospettato di tradimento. Le anticipazioni svelano che l'intervento in terra Toscana non passerà certamente inosservato. Maxi blitz antimafia, con la polizia che effettuerà diversi arresti. L'operazione organizzata da Nicotera, però, non fermerà i camorristi.

La giovane Bianca si deciderà a dare una mano a papà Franco e mamma Angela, per smascherare l'individuo che si nasconde dietro la web challenge. All'ospedale i problemi non mancheranno per la povera Rossella. Quest'ultima finirà per scontrarsi con Virginia e per mettere a rischio la vita di un suo paziente. Come se ciò non bastasse, la ragazza assisterà con i suoi stessi occhi ad un riavvicinamento inaspettato!

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia rinvia la partenza

Continua il periodo difficile per Silvia che sarà combattuta a proposito del suo futuro. Da un lato la donna vorrebbe dire addio a Napoli per seguire Giancarlo a Bari, dall'altro lato però, la proprietaria del caffè Vulcano vorrebbe continuare a vivere vicino a sua figlia.

Con la partenza per la Puglia sempre più imminente, Silvia rimanderà il viaggio per poter fornire supporto a Rossella. Bianca finalmente vuoterà il sacco svelando la web challenge che sta impazzando tra i bambini, mettendoli a dura prova. Angela e Franco chiederanno alla figlia di collaborare al fine di smascherare quel losco individuo che si nasconde dietro la rete.

Intanto, una coppia si assenterà da Napoli per recarsi a Siena: Guido e Mariella.

Rossella mette a rischio la vita di un paziente

Una volta messo il piede nella splendida cornice Toscana, al fine di mettere all'angolo Sarti, Guido, Mariella e Cerruti si godranno le vie della città senese. La loro trasferta finirà per fare notizia!

Intanto all'ospedale di Napoli, Rossella affronterà duramente Virginia per poi venire rimproverata da Ornella. Riccardo cercherà di parlarle, ma la figlia di Silvia sarà instabile psicologicamente e la sua condizione finirà per mettere a rischio la vita di un paziente!

Niko nutrirà non poche preoccupazioni davanti al programma di Manuela e Micaela. Le due gemelle, infatti, avranno in mente di trascorrere le vacanze estive con Jimmy.

Il destino scompiglia i piani di Lara nelle nuove vicende di Un posto al sole

Lara, dopo aver spiazzato tutti annunciando di essere in dolce attesa, sarà determinata a portare avanti la gravidanza. Al contempo la donna si opporrà a Roberto avvalendosi di un alleato insospettabile, peccato che il destino avrà in serbo tutt'altro per lei.

Nel frattempo Rossella sarà sempre più in crisi, sia per le faccende di cuore che per quelle professionali. E mentre la giovane Graziani sprofonderà nel senso di colpa, Virginia cercherà di far aprire gli occhi a Crovi. Roberto continuerà a respingere la gravidanza di Lara, ma Filippo non vedrà di buon occhio l'atteggiamento di suo padre.

Michele e Silvia si riavvicinano, Rossella confusa

Spazio all'operazione anti-camorristica capeggiata da Eugenio Nicotera, nelle nuove trame di Un posto al sole. La polizia farà un blitz e arresterà molte persone, ma questo intervento finirà per gettare scompiglio nel quartiere e per spingere i superstiti del clan Argento a riorganizzarsi.

A Siena ci sarà la resa dei conti tra Sarti e Cerruti, ma le loro urla giungeranno addirittura a Palazzo Palladini! Intanto Michele e Silvia avranno un riavvicinamento che finirà per confondere e preoccupare la povera Rossella.