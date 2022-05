L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 16 al 20 maggio 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

I riflettori saranno puntati sul problematico rapporto che vede coinvolti Rossella e Riccardo, i quali si troveranno sempre più in crisi e distanti mentre Virginia non avrà alcuna intenzione di farsi da parte.

Spazio anche ai problemi di Marina Giordano e sulle vicende di Bianca e Gaia, che si ritroveranno di nuovo messe nei guai.

Gaia si confida con Bianca: anticipazioni Un posto al sole 16-20 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole fino al 20 maggio 2022, rivelano che Bianca invita Gaia a dormire da lei, in questo modo potranno portarsi avanti con la ricerca di scienze.

A quel punto Angela ne approfitterà per chiedere alle due bambine se si è saputa la verità su chi ha fatto scattare l'allarme antiincendio a scuola.

Da come risponde Gaia, Bianca si renderà conto che la sua amica sta mentendo e, nel momento in cui resteranno da sole, le chiede che anche lei è caduta in una di quelle trappole online, che prevedono delle sfide che spingono a fare cose pericolose.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Bianca spiegherà alla sua amica di essere stata lei stessa vittima di una di queste sfide ma, alla fine, è riuscita ad uscirne.

Gaia rischia di precipitare nel vuoto

Così, in questo clima confidenziale, Gaia ammetterà di aver azionato lei l'allarme: la bambina, però, è ancora scossa e non riesce a non avere paura per quello che è successo, motivo per il quale chiederà a Bianca di non dire nulla in giro.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le in queste nuove puntate della soap opera, Gaia sarà chiamata ad affrontare una nuova sfida: deve fare un selfie estremo, a picco sul vuoto.

La bambina si recherà così sulla torretta di Palazzo Palladini e mentre tenta di fare questo scatto estremo, rischierà di precipitare nel vuoto e quindi di perdere la vita.

A salvarla ci penseranno Raffaele e Renato, i quali interverranno in tempo per evitare la tragedia.

Marina contro Lara, Rossella in crisi: anticipazioni Un posto al sole al 20 maggio

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole dal 16 al 20 maggio, rivelano che Marina scoprirà che Lara è la vera causa delle sue disfatte dal punto di vista sentimentale.

Per questo motivo, la Giordano rischia di commettere un gesto inconsulto di cui potrebbe ben presto pentirsene.

Spazio anche alle vicende di Rossella che, in questi episodi della soap opera di Rai 3, continuerà ad essere in crisi e si terrà distanze da Riccardo.

Intanto, però, Crovi si sentirà sempre più oppresso dai sensi di colpa e come se non bastasse, Virginia continuerà a provocare, senza avere alcuna intenzione di farsi da parte.