Un posto al sole torna in onda dal 23 al 27 maggio 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della fiction di Rai 3 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena, in primis per la giovane Rossella che si ritroverà a vivere uno dei periodi più complicati e turbolenti della sua vita.

Intanto Roberto continuerà a fare fatica ad accettare la gravidanza di Lara, mentre Angela e Franco continueranno ad indagare su questa "web challenge" che rischia di mettere in pericolo la vita di tanti bambini e ragazzini.

Rossella in piena crisi: anticipazioni Un posto al sole 23-27 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 27 maggio 2022 rivelano che la situazione per Rossella continuerà a non essere facile da gestire.

La ragazza sarà ancora molto scottata da tutta la situazione che si è venuta a creare con Riccardo e da questa separazione che si sono imposti di portare avanti.

Come se non bastasse, Rossella si ritroverà ad avere un nuovo durissimo scontro con Virginia e questa situazione rischierà di compromettere anche il suo operato sul lavoro.

Rossella rischia di far morire un paziente

Gli spoiler della soap rivelano che la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata nel momento in cui Rossella rischierà di far morire uno dei pazienti che tiene in cura.

Un vero e proprio choc per la giovane figlia di Silvia, che si ritroverà scossa da questo errore medico che avrebbe potuto portare alla morte di uno dei suoi assistiti. E così, tale situazione, non farà altro che acuire ancora di più la profonda crisi personale della ragazza.

E poi ancora, gli spoiler di questi nuovi appuntamenti con la soap opera serale di Rai 3, rivelano che Roberto Ferri continuerà ad essere in profonda crisi dopo essere stato informato della gravidanza di Lara.

Ferri non vorrà prendere neppure in considerazione l'idea che la donna sia in dolce attesa: il solo pensiero non lo rende affatto tranquillo e lo manda in profonda crisi.

Roberto non accetta la gravidanza di Lara: anticipazioni Un posto al sole 23-27 maggio

Nonostante tutto, però, Lara non avrà alcuna intenzione di mettere in dubbio questa gravidanza e andrà avanti per la sua strada, potendo contare su un nuovo alleato del tutto inaspettato, che gli darà il supporto che merita in questo periodo.

Occhi puntati anche su Angela e Franco: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che i due si ritroveranno ad indagare ancora una volta su queste "sfide" che vengono lanciate online e che rischiano di mettere a repentaglio le vite dei bambini, compresa la piccola Bianca.

Ecco perché i due genitori proveranno a capire chi si cela dietro queste sfide, così da poter finalmente chiudere questa triste pagina che ha stravolto la loro vita familiare.

Intanto Niko sarà preoccupato per il nuovo progetto di vacanza estiva che è stato proposto da Micaela e Manuela a Jimmy.