Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 23 maggio, ci saranno importanti novità che riguarderanno Silvia. A tal proposito, la proprietaria di Caffè Vulcano deciderà di rimandare la partenza per Bari, per stare accanto a Rossella. Nel frattempo, verranno trattate le vicende inerenti alla web challenge e Angela e Franco inizieranno a fare le indagini per scoprire chi sia il pericoloso organizzatore. Per avere qualche dettaglio in più sul losco individuo che ha ideato le sfide per i ragazzini, i coniugi Boschi chiederanno la collaborazione di Bianca.

Guido e Mariella, invece, andranno a Siena, per controllare il dottor Sarti e capire se abbia una tresca con il suo collega infermiere.

Un posto al sole, trama 23 maggio: Silvia rimanda la partenza per Bari per stare con Rossella

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Silvia si è trovata di fronte a un bivio, a causa del suo fidanzato Giancarlo. Infatti, Todisco, negli ultimi episodi della soap partenopea, aveva rivelato alla sua compagna di avere ottenuto un avanzamento di carriera e di doversi trasferire a Bari. Dopo giorni di riflessioni sul da farsi, Graziani aveva deciso di andare in Puglia, per stare accanto al banchiere. Purtroppo, però, i piani della proprietaria di Caffè Vulcano sono saltati, per via di Rossella.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda in televisione nella serata del 23 maggio rivelano che Silvia rimanderà la partenza per Bari, perché preferirà stare accanto a sua figlia. Infatti, nelle ultime puntate della soap, la dottoressa Graziani ha scoperto di essere stata soltanto un ripiego per Riccardo, ancora troppo legato a sua moglie Virginia.

Silvia, pertanto, metterà davanti sua figlia al suo compagno e rinuncerà ad avvicinarsi a Giancarlo, per restare a Napoli. La proprietaria di Caffè Vulcano, infatti, preferirà essere accanto a sua figlia nel momento difficile che sta attraversando.

Un posto al sole, puntata 23 maggio: Angela e Franco indagano sulla web challenge

Nel frattempo, Angela e Franco verranno a sapere che Bianca e Gaia sono coinvolte in una web challenge e inizieranno a cercare il misterioso organizzatore della competizione. I coniugi Boschi, infatti, hanno scoperto che la piccola Bianca ha iniziato a fare sfide pericolose, che le venivano assegnate da un anonimo, via messaggio. La figlia di Renato e suo marito sono venuti a sapere dell'attività online della piccola, dopo che Gaia stava rischiando di perdere la vita, cadendo dalla torretta di Palazzo Palladini. Negli audio ricevuti dalle bambine, la voce del losco individuo è stata camuffata, per renderla irriconoscibile e, pertanto, Angela e Franco tenteranno di capire da chi possano essere partiti gli ordini impartiti ai minorenni.

Per trovare il criminale che ha messo in pericolo la vita di Gaia, Poggi e Boschi chiederanno la collaborazione di Bianca. Al momento, però, le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 23 maggio non rivelano se i coniugi porteranno avanti la cosa da soli o se si rivolgeranno alle forze dell'ordine. Già in passato, infatti, Franco ha preferito fare luce su losche vicende, senza l'aiuto di nessuno, indagando e risolvendo le cose senza coinvolgere le autorità competenti.

Un posto al sole, episodio 23 maggio: Guido e Mariella vanno a Siena

Nelle recenti puntate della soap partenopea, Guido aveva sorpreso il compagno di Cerruti in atteggiamenti troppo confidenziali, con un collega infermiere.

A quel punto, il vigile aveva informato Mariella dell'accaduto e la coppia aveva iniziato a fare caso all'atteggiamento del dottor Sarti e a notare se avesse atteggiamenti sospetti, che lasciassero intendere che tradisse il fidanzato. Dopo avere scoperto che il medico sarebbe dovuto andare a Siena per un convegno, nell'episodio del 23 maggio Guido e Mariella partiranno per la città toscana, per non perdere di vista Sarti. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.