Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 9 al 13 maggio 2022 in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni rivelano che Roberto proverà a liberarsi di Lara, ma dovrà fare i conti con l'ennesima contromossa della donna. Intanto Silvia si sentirà sempre più in crisi in merito alla sua relazione con Giancarlo, mentre il dottor Crovi farà i conti con il tradimento ai danni di Rossella.

Riccardo a letto con Virginia: anticipazioni Un posto al sole 9-13 maggio

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino al prossimo 13 maggio, in prima visione assoluta, rivelano che Riccardo Crovi apparirà fortemente pentito dopo essere stato a letto con Virginia.

I due si sono abbandonati alla passione e in seguito a questo episodio Riccardo si ritroverà a mettere in discussione anche il suo rapporto con Rossella.

Sta di fatto che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai 3, Rossella non sarà l'unica a vivere un periodo tormentato dal punto di vista sentimentale, dato che la stessa situazione la vivrà anche sua mamma.

Il motivo? Le trame di Un posto al sole dal 9 al 13 maggio 2022 rivelano che la donna si ritroverà a fare i conti con una proposta da parte di Giancarlo, che la lascerà profondamente turbata.

Silvia in forte crisi con Giancarlo

L'uomo, infatti, ha preso in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Puglia e di conseguenza Silvia si ritroverà a capire con lui quali potrebbero essere le ripercussioni nel loro rapporto.

Insomma, anche Silvia si ritroverà a mettere in discussione la sua relazione sentimentale, che sembrava essere quella giusta dopo che la donna ha scelto di troncare il rapporto con Michele.

Questa volta, invece, Silvia comincerà a farsi delle domande e si chiederà se Giancarlo possa essere davvero l'uomo giusto per lei, col quale pensare di costruire qualcosa di stabile e duraturo dopo la fine del matrimonio col giornalista, padre di Rossella.

Lara incastra Roberto Ferri: anticipazioni Un posto al sole al 13 maggio

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Un posto al sole fino al 13 maggio 2022 rivelano che si tornerà a parlare anche delle dispute che vedono coinvolti Lara, Roberto e Marina.

A prendere in mano le redini della situazione sarà Ferri, che in questi nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai 3 studierà una nuova idea per liberarsi definitivamente di Lara e quindi per allontanarla dalla sua vita.

Peccato, però, che anche questa volta il piano di Roberto non andrà in porto, dato che la perfida e astuta Lara riuscirà a trovare il modo per fronteggiare il "colpo basso" di Ferri, e di conseguenza finirà per incastrarlo.

Niko ai ferri corti con Alberto: anticipazioni Upas al 13 maggio

Spazio anche alle vicende di Niko: in questi nuovi episodi della soap opera il figlio di Renato si ritroverà ad avere un nuovo scontro con Alberto Palladini.

Il motivo? I due avranno delle visioni decisamente differenti in merito alla gestione del loro studio legale e per questo si ritroveranno ai ferri corti. Occhi puntati anche sulla piccola Bianca, che in queste prossime puntate di Un posto al sole potrebbe ritrovarsi di nuovo nei guai.