Le puntate di 'Un posto al sole' stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 23 a venerdì 27 maggio, ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Mariella, Cerruti, il dottor Sarti e altri personaggi e colleghi di Guido Del Bue si recheranno a Siena.

Un posto al sole, trame al 27 maggio: Mariella va a Siena con Cerruti

Nelle puntate di 'Un posto al sole', qualche volta, gli attori hanno fatto trasferte più o meno lunghe e hanno girato scene in esterno, in alcune città italiane o in giro per il mondo.

All'inizio della loro storia d'amore, Filippo e Serena erano andati a New York, mentre Rossella e Riccardo, recentemente, avevano trascorso un po' di tempo insieme a Bolzano. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, in onda fino al 27 maggio, rivelano che Mariella, Salvatore Cerruti, il dottor Sarti e altri vigili della caserma napoletana si recheranno nella città toscana.

Un posto al sole, puntate al 27 maggio: Mariella, Cerruti e il dottor Sarti vanno a Siena

Nei primi giorni di aprile, parte del cast è andato in trasferta nella città toscana e, pertanto, i telespettatori potranno vedere sul piccolo schermo alcune scene di 'Un posto al sole', girate all'esterno, in un luogo diverso dal quale sono sempre abituati.

Pertanto, non saranno il Vesuvio e Napoli a fare da sfondo nelle puntate della soap ambientata a Napoli, ma Piazza del Campo, il Duomo e Palazzo Chigi Saracini. Al momento, in base alle indiscrezioni trapelate in rete sugli episodi che andranno in onda fino al 27 maggio, Mariella, Cerruti e il dottor Sarti andranno nella città toscana, ma non è chiaro quale possa essere la motivazione della trasferta.

C'entrerà forse il legame che il fidanzato di Sasà ha instaurato con il giovane infermiere che lavora con lui in ospedale?

Un posto al sole, episodi al 27 maggio: Mariella vuole andare in vacanza

Nelle recenti puntate, Guido ha accompagnato in ospedale Cotugno, dopo che il vigile aveva avuto un malessere mentre era in turno con lui.

Giunti nella struttura sanitaria, il marito di Mariella aveva notato che il dottor Sarti aveva atteggiamenti un po' troppo confidenziali con un infermiere. Nelle prossime puntate della soap di Rai 3, Del Bue farà una scoperta allarmante che potrebbe riguardare Bruno. Cerruti verrà tradito? Nel frattempo, Mariella inizierà a parlare di vacanze con Sasà e Sarti. La trasferta a Siena potrebbe riguardare la voglia di Altieri di trascorrere qualche giorno di ferie lontano da Napoli? Non resta che attendere gli episodi della soap, che andranno in onda in televisione dal 23 al 27 maggio, per scoprire qualche dettaglio in più sul viaggio in Toscana.