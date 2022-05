Importanti novità sono in arrivo nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 9 al 13 maggio. Non ci sono buone notizie per i sostenitori di Rossella e Riccardo. Come trapelato nei giorni scorsi, sembra ormai certo che non ci sarà un futuro per questa coppia. Le anticipazioni di prossimi episodi confermano infatti che Crovi e sua moglie verranno travolti dalla passione, mentre Ross sarà totalmente all'oscuro di quello che sta succedendo.

Nel frattempo, in una storyline dai toni più leggeri, Guido dovrà decidere se rivelare o meno a Sasà quello che ha scoperto sul dottor Sarti.

Michele ha dubbi su Riccardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella (Giorgia Gianetiempo), si troverà ad attraversare un periodo di crisi con Riccardo. La ragazza però, dopo avere ascoltato i consigli del suo amico Nunzio (Vladimir Randazzo), deciderà di riavvicinarsi al suo compagno, allentando un po' le tensioni. Nel frattempo ad avere dubbi sarà anche Michele (Alberto Rossi).

Il papà di Ross, infatti, inizierà a essere sempre più sospettoso dell'atteggiamento del dottor Crovi. In effetti, in seguito, verrà svelato che è accaduto qualcosa di inaspettato tra quest'ultimo e Virginia.

Trame 9-13 maggio: Riccardo si sente in colpa

Le anticipazioni degli episodi di maggio svelano che Riccardo (Mauro Racanati) farà l'amore con Virginia (Desirée Noferini).

A quanto pare l'uomo, dopo essere stato travolto dalla passione con la moglie, verrà però assalito dai sensi di colpa. Nel frattempo Rossella, totalmente all'oscuro di tutto, cercherà di fare il primo passo per riappacificarsi con lui. La giovane dottoressa però si renderà subito conto che qualcosa non va. A questo punto resta da capire se l'uomo confesserà subito o se porterà avanti la propria bugia.

Risulta inoltre interessante comprendere quale ruolo avranno, in questa vicenda, Stefano Crovi (Joseph Altamura) destinato a restare a lungo nella soap e Nunzio, in quanto amico di Ross.

Un posto al sole, puntate dal 9 al 13 maggio: il doppio gioco di Sarti

Guido (Germano Bellavia) scoprirà che il dottor Sarti (Giovanni Caso) si comporta in modo molto intimo con un aitante infermiere.

Non è chiaro cosa vedrà l'uomo, ma le anticipazioni svelano che il comandante Del Bue sospetterà fortemente che tra i due possa esserci una relazione. In seguito, Mariella (Antonella Prisco) spingerà l'uomo a rivelargli le sue perplessità in merito al compagno di Sasà (Cosimo Alberti).

Non è chiaro cosa succederà a questo punto, ma questa trama dovrebbe fare da apripista alla trasferta a Siena delle prossime puntate di Un posto al sole.