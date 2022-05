La storia d'amore tra Silvia e Giancarlo ha accompagnato gli spettatori di Un posto al sole per diversi mesi nel 2021. Ultimamente però questa coppia ha avuto sempre meno spazio e, per il futuro, pare proprio che le cose siano destinate a peggiorare. Nessuna crisi o tradimento in arrivo però, semplicemente Giancarlo dovrà trasferirsi fuori Napoli per lavoro. Ma cosa comporterà questa nuova situazione? I due continueranno a stare assieme a distanza o si lasceranno? E cosa ne sarà di Michele? A seguire un'analisi dei possibili scenari futuri.

Un posto al sole: la storia d'amore tra Silvia e Giancarlo

Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) è entrato nel cast di Un posto al sole da circa un anno. Questo bancario dai toni garbati, appassionato di cinema sarebbe stato sicuramente molto più apprezzato dai fan se non avesse interferito nel rapporto di una delle coppie più amate della serie. In ogni caso risulta davvero impossibile odiarlo, molti fanno hanno auspicato, o forse sperato, che nascondesse qualche scheletro nell'armadio, ma così non è. Giancarlo è una brava persona ed ha conquistato il cuore di Silvia in modo pulito, in una delle storie d'amore meglio raccontate delle ultime stagioni. Eppure la narrazione su questa coppia pare essersi interrotta, proprio nel momento in cui i due hanno iniziato a stare ufficialmente assieme.

Questo personaggio non ha più avuto grande spazio ed è stato quasi sempre relegato a qualche scena al Vulcano o a qualche siparietto con Guido e Mariella. Risultano quasi inesistenti le interazioni con altri personaggi, insomma pare proprio che non ci sia spazio per lui tra gli abitanti di Pallazzo Palladini.

Upas, anticipazioni: Giancarlo deve lasciare Napoli

In quanto compagno di una protagonista del cast fisso, tale personaggio avrebbe dovuto avere molto più spazio, come Fabrizio, ma così non è stato. Evidentemente non c'è la volontà di andare oltre nella narrazione di Giancarlo e una notizia, trapelata in queste ore, pare confermarlo.

Presto infatti Giancarlo riceverà un'offerta di lavoro che lo porterà lontano da Napoli. Silvia, ovviamente, non potrà seguirlo, ma quindi questo cosa comporterà? Difficile a dirsi, al momento la loro relazione potrebbe continuare a distanza mostrando tale personaggio off screen, ma resta in piedi anche l'ipotesi che i due possano lasciarsi.

Un posto al sole, il destino di Silvia e Michele

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) hanno da poco iniziato l'iter legale per la separazione. Difficile capire però se la partenza di Giancarlo possa fare da apripista ad un ritorno di fiamma per loro due. Di sicuro se così dovesse essere, la questione non potrebbe essere risolta in modo cos' banale, ma c'è di sicuro una speranza in più per i fan della storica coppia. Non resta che attendere i prossimi giorni per comprendere meglio gli sviluppi di questa vicenda.