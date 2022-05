La gravidanza di Lara avrà un forte peso sulle trame future di Un posto al sole e sul triangolo sentimentale che si era creato. Al momento Roberto non vuole sapere nulla del bambino, Lara sembra decisa a portare avanti la gravidanza, mentre Marina ha scelto di mollare tutto e tornarsene a Londra. Ma cosa succederà adesso?

Le anticipazioni rivelano che Lara non sarà sola in questo suo percorso, la donna infatti troverà il sostegno di qualcuno di inaspettato, ma non è tutto. A quanto pare infatti, Ferri farà una proposta alla donna, che quest'ultima sembrerà apprezzare molto.

Un posto al sole: un aiuto inaspettato

Nei prossimi episodi di Upas, Lara sarà determinata a portare avanti la sua gravidanza, nonostante l'atteggiamento fortemente negativo di Roberto. Quest'ultimo infatti continuerà a non voler accettare la gravidanza della donna. Questo suo comportamento però metterà in allarme Filippo (Michelangelo Tommaso), incapace di accettare l'atteggiamento di suo padre. Va aggiunto inoltre che qualcuno di inaspettato deciderà di aiutare Lara.

Purtroppo le anticipazioni non chiariscono di chi possa trattarsi. In queste ore sono girati i nomi di Fabrizio, Serena, Ornella e ovviamente dello stesso Filippo, ma non c'è ancora nessuna certezza a riguardo. Tramontata invece l'ipotesi di un'alleanza tra rivali, dato che Marina è andata a Londra e, al momento della partenza, sembrava tutt'altro che solidale con Lara.

Upas, anticipazioni: la proposta di Ferri

Le anticipazioni rivelano che presto ci sarà un'importante svolta in questa storyline. A quanto pare infatti Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) inizierà ad ammorbidirsi, rispetto alla sua posizione iniziale. L'imprenditore infatti farà una "proposta" a Lara (Chiara Conti), che quest'ultima sembrerà apprezzare molto.

Ma di cosa potrebbe mai trattarsi? Le anticipazioni purtroppo non lo svelano. Considerato l'episodio dell'assegno stracciato, risulta impossibile pensare a un'offerta di tipo economico. Si tratterà quindi di qualcosa di diverso, che dovrebbe permettere alla donna di restare nella vita di Ferri.

Lara ama Roberto

Molti hanno ipotizzato che Lara volesse solo ottenere un guadagno da questa storia, ma c'è un punto di cui tener conto.

La donna pare davvero voler avere un bambino, tanto più dall'uomo che ama. Nelle prossime puntate verrà infatti chiarito, se non lo fosse già, che Lara nutre un fortissimo sentimento per Ferri, che cerca però di celare dietro una maschera di cinismo. Resta da capire però se questo sentimento sia esclusivamente a senso unico e se Roberto lo userà per raggiungere i suoi scopi.