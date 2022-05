Sono trascorsi due anni da quando Chiara Conti si è unita al cast di Un posto al sole nei panni di Lara Martinelli. Entrata in scena come un'ambigua affarista complice di Roberto, la donna ha occupato via via sempre più spazio nelle trame della soap, finendo per diventare la rivale in amore di Marina. A proposito del triangolo formato da Ferri e dalle due donne, la storyline che li vede protagonisti è giunta da poco ad una sorprendente svolta. Lara aspetta un figlio dall'imprenditore e ciò ha messo in crisi la cinica Giordano. A proposito della rivalità tra la perfida affarista e la storica dark lady della soap, Chiara Conti ha recentemente anticipato che presto ci saranno degli "scossoni" dopo il ritorno di Marina.

Spoiler Un posto al sole, Chiara Conti: 'Vedrete, ci saranno degli scossoni'

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Lara Martinelli sarà sempre più al centro delle trame della soap. La perfida rivale di Marina (Nina Soldano) è decisa a portare avanti la gravidanza, nonostante Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non voglia rinunciare a Giordano. In una recente intervista rilasciata alla rivista Nuovo Tv Chiara Conti, interprete di Lara, ha anticipato: "Il triangolo continua". L'attrice ha rivelato che Marina tornerà. Dopo essere stata a Londra e aver festeggiato il compleanno della nipote, l'imprenditrice rientrerà a Napoli. Parlando delle vicende incentrate sul suo personaggio, l'interprete toscana ha dichiarato che Lara è decisa a diventare madre, mentre Roberto vuole accanto a sé Marina.

"Vedrete, ci saranno grandi scossoni", ha anticipato l'attrice.

Lara non vuole rinunciare a Roberto: Un posto al sole, anticipazioni

La storyline incentrata sul triangolo formato da Marina, Roberto e Lara sarà caratterizzata da alcuni inaspettati risvolti. Nelle puntate di Un posto al sole in onda a breve su Rai 3 Lara sarà prossima alla partenza, ma Ferri si "ammorbidirà" e le parlerà.

Anche se l'uomo, alla fine, resterà fermo sulle sue decisioni, la futura mamma riprenderà a sperare in un futuro accanto all'imprenditore. Inoltre, stando alle recenti anticipazioni, la storyline si complicherà quando Marina, Lara e Roberto si ritroveranno insieme a Procida. Cosa accadrà ai protagonisti del triangolo? Probabilmente bisognerà attendere ancora qualche settimana per saperne di più, ma dalle indiscrezioni emerge che la perfida Martinelli sarà ancora un personaggio da odiare.

Dunque, l'antagonismo con la rivale Giordano continuerà a focalizzare l'attenzione del pubblico e lo scontro tra le due dark lady potrebbe giungere proprio agli scossoni annunciati da Chiara Conti.

'Combattuta tra mente e cuore': Nina Soldano parla del futuro di Marina e Roberto

Oltre a Chiara Conti, anche Nina Soldano ha recentemente parlato della trama che vede protagonisti Lara, Marina e Roberto, soffermandosi sul rapporto tra il suo personaggio e Ferri. Nell'intervista l'attrice di Un posto al sole non si è sbilanciata, ma ha rivelato: "Marina è sempre combattuta tra la mente e il cuore". Alla fine, trionferà l'amore tra la dark lady di Posillipo e il cinico imprenditore? L'interprete toscana ha risposto alla domanda dichiarando: "Non so se in questa stagione vincerà la mente o il cuore". Stando alle anticipazioni, Marina tornerà, ma dovrà decidere se far prevalere il sentimento o la ragione. Sulla sua strada, però, sarà ostacolata da Lara. Dunque, la trama è destinata a complicarsi.