Che cosa succede nella puntata di Un posto al sole di domani, giovedì 19 maggio, su Rai 3? Le anticipazioni ripartono dallo scontro tra Marina e Lara, che porterà conseguenze inaspettate. Roberto ha offerto dei soldi a Lara per provvedere all'interruzione della gravidanza, oltre ad averla licenziata e averle impedito di accedere ai cantieri. Un'umiliazione che difficilmente l'orgogliosa Martinelli ha accettato e sin troppo crudele, come pensano anche Filippo e Serena. Ferri è spietato, non ha intenzione di avere un figlio e ha pensato a come sbarazzarsi della donna che gli sta complicando la vita nel peggior modo possibile.

Nel frattempo l'invito di Michele a scuola nella classe di Viola non è stato un successo. Improvvisamente è scattato l'allarme antincendio e la lezione è stata sospesa. Dietro a quell'evento c'è un ordine ben preciso della web challenge, che ha coinvolto una degli alunni che il pubblico conosce molto bene. Giunge finalmente anche un accordo tra Silvia e Giancarlo in merito alla partenza per Bari.

Un Posto al sole puntata 5949 giovedì 19 maggio 2022

Durante la lezione di Viola e Michele è scattato l'allarme antincendio. Non c'è alcun pericolo e nemmeno un errore di sistema. Qualcuno lo ha azionato volontariamente.

Bianca ha capito che Gaia nasconde qualcosa, rivede in lei gli stessi suoi comportamenti e turbamenti.

Dopo un lungo discorso riesce a farla confessare: anche lei è vittima della web challenge.

La situazione prenderà presto una piega molto pericolosa, dopo che Bianca inviterà a casa Gaia per una serata insieme. La voce metallica della web challenge ordinerà alle ragazzine di compiere un gesto estremo per dimostrare il loro coraggio.

Marina prende una decisione sofferta

Nelle puntate di Un Posto al sole ora in onda sta tenendo alta l'attenzione la gravidanza di Lara, che ha spiazzato Roberto e non solo.

Marina si è sentita mancare la terra sotto i piedi quando ha scoperto che Lara è incinta. Le anticipazioni raccontano che una delusa Giordano prenderà il primo volo per Londra, decisa a non tornare a Napoli.

Silvia e Giancarlo nel caos, spoiler Upas

Rossella continua a soffrire per la separazione da Riccardo e non sa come affrontare le lunghe giornate che si susseguono senza alcuna fonte di gioia. Il suo stato d'animo, presto si ripercuoterà sul lavoro, facendole compiere un errore molto grave.

Infine, nell'episodio di Un Posto al sole che andrà in onda domani, Silvia e Giancarlo riescono a trovare un accordo in merito al trasferimento a Bari. La notizia arriva anche a Rossella, destabilizzandola ancora di più. Sembra che per Ross la serenità si ormai un ricordo lontano.