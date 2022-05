Le anticipazioni della puntata di Un Posto al sole di domani martedì 17 maggio 2022, in onda su Rai 3 alle 20:45 e on demand su RaiPlay, si concentrano su Lara, incinta di Roberto. Ora la bella Martinelli crede di avere la situazione in pugno e di incastrare Ferri. Peccato che i suoi sogni si scontrino con la dura realtà. A complicare le cose la presenza di Marina, che sta pian piano ammettendo a se stessa di essere ancora innamorata di Roberto. Nel frattempo Bianca è ancora invischiata nel pericoloso gioco della web challenge e ben presto anche la sua migliore amica finirà nei guai.

Un Posto al sole anticipazioni puntata di domani

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa settimana di Un Posto al sole vedono interessanti sviluppi nel rapporto tra Lara e Roberto.

Una notizia inaspettata ha spiazzato i telespettatori: Lara è incinta e, dopo un iniziale momento di smarrimento, ha capito di poter sfruttare a suo favore questa gravidanza per incastrare Roberto.

Peccato che Ferri, una volta appreso della gravidanza, non ne voglia sapere e faccia sprofondare la povera Martinelli nell'angoscia. Davanti a quella gelida risposta, Lara tirerà fuori le unghie.

Nel frattempo Viola cerca di sensibilizzare i suoi alunni sul tema della criminalità, visto quanto successo. Nonostante le sue buone intenzioni, potrebbe ottenere l'effetto opposto.

Decisa a non arrendersi, Viola cercherà l'aiuto di Michele, che inviterà in classe per raccontare la sua esperienza da giornalista.

Lara mette Roberto con le spalle al muro

Dopo essere stata dalla dottoressa Bruni per un malore al bar Vulcano, Lara ha scoperto di essere incinta. Una notizia che l'ha spiazzata, ma che le ha anche dato un'idea per mettere Roberto con le spalle al muro.

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, Roberto non cederà alle richieste ricattatorie di Lara, che diventerà così ancora più spietata nei suoi confronti.

A far infuriare la bella Martinelli anche il riavvicinamento ormai evidente tra Roberto e Marina. La situazione sfuggirà presto di mano.

Renato si mette nei guai, spoiler Upas

Secondo le ultime anticipazioni di Un Posto al sole, Raffaele cercherà di mettere in guardia Renato, che sta approfittando di Giuditta per fare i suoi comodi, ben sapendo che si è presa una cotta colossale per lui.

Renato cercherà di ascoltare i consigli del buon Raff, ma finirà per andare contro i suoi stessi propositi, chiedendo aiuto a Giuditta per risolvere delle incombenze improvvise. Ovviamente l'ingenua Giuditta traviserà l'interesse di Renato, credendo di essere sulla strada giusta per conquistarlo.