Un posto al sole prosegue con la sua programmazione su Rai 3 alle 20:45 circa e in live streaming su RaiPlay, dove sono anche disponibili tutti gli episodi di Upas in modalità on demand. Le anticipazioni della puntata di domani 25 maggio 2022 si concentrano su Lara e la sua determinazione a portare avanti la gravidanza, sebbene sia ostacolata da Roberto, che non vuole saperne del bambino e nemmeno di lei, visto che l'ha liquidata licenziandola, impedendole di avvicinarsi persino ai cantieri. Marina, furiosa e attonita dopo aver scoperto che la sua rivale in amore aspetta un bambino da Ferri, si è allontanata da lui.

Attenzione però alle prossime puntate, perché ci sarà una svolta inaspettata nel loro turbolento rapporto. Nel frattempo non tardano ad arrivare le conseguenze per l'errore di Rossella, che ha rischiato di uccidere un paziente perché persa nei suoi pensieri in merito a quanto successo con Riccardo.

Un Posto al sole puntata 5953 mercoledì 25 maggio 2022

Le anticipazioni dell'episodio di domani vedono Lara in grande crisi. Roberto non vuole più avere niente a che fare con lei e non ha intenzione di accettare la sua gravidanza. L'atteggiamento freddo e insensibile di Ferri non piace a Filippo e Serena che, nonostante sappiano quanto sia perfida Martinelli, non riusciranno a darle torto.

Intanto Angela e Franco continueranno a indagare sul responsabile della web challenge che ha messo in pericolo Bianca e Gaia, certi che si tratti di un loro compagno di scuola.

La loro ipotesi trova in effetti conferme, dato che le due bimbe coinvolte sono nella medesima classe.

Lara aiutata da una persona inaspettata

Le anticipazioni di Un Posto al sole del 25 maggio 2022 vedono Lara in enorme difficoltà, sola a portare avanti con determinazione la sua gravidanza, anche senza l'appoggio di Roberto e certa che il suo sogno di avere una famiglia con lui non potrà mai realizzarsi.

Tuttavia Lara troverà in una persona del tutto inaspettata un aiuto per diventare madre, di chi si tratta? Roberto non ne sarà felice, come è ben facile immaginare, e ne seguirà un altro acceso scontro.

Rossella disperata, spoiler Upas

Continua la difficile situazione di Rossella, che ha scoperto di essere stata tradita da Riccardo proprio quando ha deciso di perdonarlo.

Dopo aver commesso il grave errore con un paziente ed essere stata rimproverata da Ornella, la povera Ross entrerà in una profonda crisi personale e professionale.

Occhio però alle prossime puntate: negli episodi di Un Posto al sole di giugno, Rossella e Virginia si avvicineranno condividendo un momento drammatico e scopriranno di essere molto più simili di quanto potessero credere.