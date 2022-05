Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3 che continua ad avere Marina Giordano tra le sue storiche protagoniste.

A distanza di anni, infatti, la perfida e astuta Marina continua a tenere banco con le sue vicende, gli intrighi, le passioni e gli inganni che sono ormai la linfa vitale di questa storica soap opera serale.

E, proprio in una recente intervista, l'attrice di Marina ha spiazzato tutti ammettendo che vorrebbe assistere a una svolta ancora più "crudele" per il suo personaggio.

Marina Giordano al centro delle trame di Un posto al sole

Nel dettaglio, Marina Giordano è da sempre al centro delle dinamiche e delle trame della soap opera che tutte le sere appassiona una media di circa due milioni di spettatori nell'affollatissimo access prime time della tv generalista.

L'interprete della storica dark lady di Un posto al sole, in una recente intervista, ha svelato quello che ad oggi è il suo segreto nascosto in merito all'evoluzione del personaggio di Marina.

Ebbene, contrariamente a tutte le aspettative, Nina Soldano ha svelato che in futuro le piacerebbe poter assistere a una svolta ancora più cattiva della sua Marina, quasi come se non lo fosse stata abbastanza fino a questo momento.

L'attrice di Marina spiazza: 'Vorrei diventasse spietata'

"Vorrei che Marina diventasse ancora più cattiva e spietata", ha svelato l'attrice di Un posto al sole rivelando così il suo desiderio nascosto.

"Vorrei che avesse la possibilità di dire e fare quello che vuole, senza diplomazia", ha aggiunto ancora l'interprete di Marina Giordano nella storica soap opera serale in onda su Rai 3.

Insomma, una richiesta ben precisa quella di Nina Soldano che in questi anni si è calata alla perfezione nel ruolo della dark lady, riservando sempre grandi emozioni e colpi di scena per il pubblico che segue la soap.

Cosa succederà a questo punto in futuro? Dopo le dichiarazioni dell'attrice di Marina, che ha spiazzato tutti dicendo di voler assistere ad una Maria ancora più aggressiva e spietata, gli sceneggiatori di Un posto al sole prenderanno in considerazione la sua richiesta oppure no?

Marina pronta a lasciare Napoli: anticipazioni Un posto al sole

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse in queste settimane di maggio, rivelano che Marina si ritroverà a fare i conti con una vera e propria "doccia gelata".

La donna, infatti, scoprirà che Lara è in dolce attesa di un bebè: il padre è Roberto Ferri. Uno choc per Marina che, preso atto di questa clamorosa notizia penserà anche di lasciare Napoli per trasferirsi stabilmente a Londra.