Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l'episodio che verrà trasmesso nella serata di martedì 24 maggio, ci saranno importanti novità che riguarderanno il triangolo amoroso formato da Rossella, Virginia e Riccardo. Le anticipazioni su quanto andrà in onda rivelano che Ross si scontrerà con Virginia e verrà rimproverata da Ornella. Nel frattempo il dottor Crovi vorrà parlare con Graziani. Inoltre ci sarà spazio anche per le vicende di Niko, alle prese con le richieste delle gemelle Cirillo, mentre Guido e Mariella si godranno la vacanza a Siena.

Un posto al sole, anticipazioni 24 maggio: Rossella e Virginia ai ferri corti

La relazione fra Riccardo e Rossella è terminata da poco tempo e la figlia di Silvia la sta accentando con gran fatica. A complicarle la vita ci sarà Virginia, sua collega nell'ospedale napoletano. Le anticipazioni sull'episodio di Upas che andrà in onda nella serata del 24 maggio, fanno sapere che le due dottoresse litigheranno. Infatti Ross avrà uno scontro con Virginia e per tale vicenda andrà incontro a un duro rimprovero.

Un posto al sole, trama 24 maggio: Ornella rimprovera Rossella

Infatti Ornella rimprovererà la dottoressa Graziani dopo lo scontro con la moglie di Riccardo. Pertanto è ipotizzabile che la dottoressa Bruni sia stata una delle testimoni della lite fra le due dottoresse.

I guai per Rossella non saranno finiti, perché oltre alla lavata di capo dalla sua responsabile, la figlia di Silvia avrà ulteriori problemi con Crovi. Le anticipazioni sulla puntata di Un posto al sole di martedì 24 maggio rivelano che Riccardo vorrà parlare a tutti i costi con la sua ex fidanzata. A quel punto Graziani sarà in difficoltà e avrà problemi di concentrazione.

Lo stress subito negli ultimi giorni potrebbe compromettere il benessere psicologico di Ross. Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprire se Ross troverà un po' di serenità e riuscirà a superare il momento difficile che sta attraversando.

Un posto al sole, episodio 24 maggio: Niko è spiazzato dalle gemelle Cirillo

Nel frattempo Niko avrà delle preoccupazioni causate dalle gemelle Cirillo. Le sorelle di Serena, infatti, spiazzeranno il giovane Poggi facendogli una richiesta che riguarderà Jimmy. Micaela e Manuela, infatti, chiederanno al figlio di Renato di potere trascorrere le vacanze con il bambino. Sentendo il desiderio delle gemelle, Niko non sarà per niente tranquillo. Durante la puntata del 24 maggio, inoltre, verranno trattate le vicende di Guido e Mariella, partiti per Siena per controllare i movimenti del dottor Sarti. Nella città toscana i coniugi Del Bue troveranno anche il tempo per distrarsi e infatti riusciranno a godersi la vita lontano da Napoli.