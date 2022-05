Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la serata di lunedì 30 maggio ci saranno importanti novità e colpi di scena per gli inquilini di Palazzo Palladini. A tal proposito, Eugenio Nicotera deciderà di staccare la spina dal lavoro, dedicandosi alla famiglia, mentre Lara Martinelli vorrà lasciare Napoli, ma Roberto Ferri le farà una proposta inaspettata. Nel frattempo, Silvia andrà qualche giorno a Bari da Giancarlo e Nunzio e Samuel dovranno gestire Caffè Vulcano.

Un posto al sole, anticipazioni 30 maggio: Eugenio Nicotera accantona il lavoro per la famiglia

Eugenio è tornato a Napoli da qualche settimana e il marito di Viola ha avuto un periodo stressante a lavoro, per via dei casi di camorra seguiti. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, infatti, il magistrato e la sua squadra erano riusciti a fare arrestare un boss e, pertanto, Nicotera ha vissuto momenti di tensione. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo lunedì 30 maggio, il genero di Ornella si troverà a mantenere la linea dura con Tregara, ma deciderà di rilassarsi. Il magistrato, infatti, una volta tornato a casa di Raffaele, preferirà staccare la spina. Infatti, il marito di Viola vorrà dedicarsi pienamente agli affetti familiari, recuperando il tempo perso lontano dai suoi cari.

Un posto al sole, trama 30 maggio: Lara Martinelli vuole andare via, ma Roberto Ferri la ferma

Nel frattempo, Lara dovrà fare i conti con la volontà di Roberto. L'imprenditrice, infatti, ha capito, una volta per tutte che il cuore del papà di Filippo non ha mai smesso di battere per Marina e, pertanto, vorrà farsi da parte. Uscita sconfitta dalla battaglia contro Ferri e compreso che il proprietario dei Cantieri non ha deciso di aiutarla con la gravidanza inaspettata, Lara maturerà la decisione di lasciare Napoli.

Martinelli, infatti, vorrà lasciare il capoluogo campano, proseguendo la sua vita senza più interferire in quella di Roberto. Nell'episodio del 30 maggio, però, ci sarà un colpo di scena, perché il papà di Cristina, una volta venuto a sapere che Lara vorrà andare via, tenterà di fermare la donna, facendole una proposta inaspettata.

Quali saranno le intenzioni di Ferri? L'ex marito di Marina Giordano avrà un senso di colpa e vorrà assumersi le responsabilità del futuro nascituro? Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, al momento, non rivelano cosa avrà in mente l'imprenditore.

Un posto al sole, episodio 30 maggio: Silvia va a Bari da Giancarlo

Silvia, invece, deciderà di mettere da parte i problemi familiari e seguirà il suo compagno a Bari. La mamma di Rossella, infatti, andrà in Puglia qualche giorno da Giancarlo e, per farlo, dovrà rinunciare al lavoro. Non potendo chiudere l'attività, Graziani deciderà di avvalersi dei suoi collaboratori e, pertanto, Caffè Vulcano finirà nelle mani di Nunzio e Samuel nei giorni della sua assenza.

I due cuochi del locale se la caveranno da soli, senza la proprietaria? Cammarota e Piccirillo saranno all'altezza del compito che gli verrà assegnato o per i due ragazzi ci saranno guai e beghe da risolvere? Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea.