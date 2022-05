Continua l'appuntamento con Un Posto al sole con Rossella in grande difficoltà. Che cosa succede nella puntata di domani in onda su Rai 3 alle 21:50 circa e su RaiPlay on demand e in replica? Le anticipazioni si concentrano sulle conseguenze inevitabili della distrazione di Ross, che non ha segnato sulla cartella clinica del paziente il fatto che fosse allergico a un antibiotico. Per fortuna Ornella è intervenuta in tempo, ma ciò che è successo ha raggelato la povera Ross, che da quando ha scoperto il tradimento di Riccardo, non sembra essere nelle condizioni di lavorare con lucidità.

Crovi, dal canto suo, pare sottovalutare la situazione, continuando a pressarla per un confronto. La sua insistenza non piace ovviamente a Virginia, convinta di essere riuscita a riavere il suo ex marito. Nel frattempo, Angela e Franco proseguono le loro indagini per scoprire chi si nasconde dietro il gioco della web challenge, mentre Lara si trova a un punto di svolta.

Un Posto al sole episodio 5954 di giovedì 26 maggio 2022

Rossella non riesce a trovare la concentrazione per poter lavorare, dopo che Riccardo l'ha spiazzata confessandole di aver fatto l'amore con Virginia. Ornella l'ha rimproverata, cercando di riportarla alla realtà: è una giovane specializzanda e questo lavoro non ammette distrazioni, la vita provata deve essere lasciata fuori dalle porte del reparto.

Già mortificata dalle parole della dottoressa Bruni, Ross ha provato a concentrarsi sul lavoro. Dopo una notte insonne e contro il parere di Silvia, si è recata comunque in ospedale e, dopo essere stata chiamata con insistenza da Riccardo per un chiarimento, ha commesso l'errore di non segnalare una grave allergia a un antibiotico del suo paziente.

La situazione è precipitata nel giro di pochi minuti. Le anticipazioni di Un Posto al sole vedranno Rossella sempre più in crisi, consapevole di non poter più lavorare in queste condizioni.

Rossella in grande crisi

Nella puntata di domani, vedremo Ross devastata dai sensi di colpa per l'errore commesso. Il suo proverbiale senso di responsabilità le suggerirà di non poter andare avanti in questo modo.

Che cosa deciderà di fare?

Lo stato pessimo di Rossella darà lo spunto giusto a Virginia per pressare ancora di più Riccardo, senza perdere un attimo di tempo. La sua insistenza metterà in difficoltà Crovi, in mezzo a due fuochi.

Lara attira l'attenzione di Filippo, spoiler Upas

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, Roberto non farà alcun passo avanti nei confronti di Lara, decisa a portare avanti la sua gravidanza, costi quel che costi.

La sofferenza di Lara attirerà l'attenzione di Filippo, che inizierà a riflettere sul comportamento poco responsabile e freddo di Roberto.