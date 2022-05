La puntata di Un Posto al sole di venerdì 6 maggio 2022, chiude la settimana di programmazione. L'episodio va in onda come sempre su Rai 3 alle 20:45 circa e può essere vista sia on demand che in replica su RaiPlay. Raffaele ha deciso di chiudere con Elvira, preoccupato dalla possibilità di mandare a monte il suo matrimonio con Ornella. Dopo averla raggiunta in ospedale, le ha fatto capire quanto la ama e la serata si è conclusa nel migliore dei modi. L'amore ha vinto. Ferri si è dimesso dal gruppo Petrone, dopo aver ripensato alle parole di Marina: anche lei ha commesso degli sbagli, ma non a tal punto di mettere in mezzo un figlio.

Inaspettatamente, Roberto ha scelto di essere onesto e di farsi da parte, anche se non sa che Lara sta tramando alle sue spalle. Nel frattempo, Chiara sta tentando di rimettere insieme i pezzi anche con il prezioso aiuto di Marina, che le ha promesso di starle accanto per tutto il tempo che le servirà.

Nell'episodio del 6 maggio, la storia di Riccardo e Virginia avrà una svolta che cambierà per sempre le trame della soap. Di seguito, quello che accadrà.

Un Posto al sole episodio 5940 venerdì 6 maggio 2022: anticipazioni

Nunzio è diventato uno dei migliori amici di Rossella e sa bene quanto sia preoccupata per il continuo confronto con Virginia. Ingenuamente, le consiglierà di dare una seconda possibilità a Riccardo accorciando le distanze e provando a fidarsi.

Purtroppo, Nunzio non può immaginare che Virginia e Riccardo cedano alla passione e si ritrovino complici come un tempo. I due faranno l'amore ma, subito dopo, Crovi sarà pervaso dai sensi di colpa per aver tradito Rossella.

Ross sarà ovviamente ignara di tutto, mentre Michele comincerà ad avere dei sospetti sullo strano comportamento di Riccardo.

Marina attratta da Ferri, spoiler Upas del 6 maggio

Anche se furiosa per quanto combinato ai danni di Chiara, Marina non riuscirà a tenere a bada la sua attrazione nei confronti di Roberto. Lui è l'uomo che ama, anche se tenta di negarlo a se stessa.

Marina dovrà fare i conti anche con la richiesta di separazione da parte di Fabrizio, che è venuto a sapere tramite Lara della lettera d'amore che scrisse proprio a Ferri.

Infine, nella puntata del 6 maggio 2022 di Un Posto al sole, Guido vedrà il dottor Sarti flirtare con una bella infermiera e temerà che Cerruti lo scopra. Nel mentre, lo stesso Cerruti, Mariella e Bruni decideranno di concedersi un po' di relax, programmando una vacanza da passare tutti insieme. Guido confesserà all'amico quanto scoperto o preferirà tenere la bocca chiusa? Non resta che attendere la messa in onda dell'episodio per vedere come si comporterà il buon Del Bue.