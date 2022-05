Ci sono importanti novità per i fan di Un posto al sole che rimpiangono la coppia formata da Michele e Silvia. Pare proprio che la storia d'amore tra quest'ultima e Giancarlo sia, infatti, destinata a finire.

Le anticipazioni delle puntate, che andranno in onda dal 9 al 13 maggio, rivelano infatti che il bancario, presto, dovrà lasciare Napoli per motivi di lavoro. Tale evento, di per sé, non dovrebbe rappresentare un grande ostacolo per i due, ma la sensazione è che questo potrebbe però essere l'epilogo della loro relazione. A seguire approfondiamo un'analisi degli eventi futuri riguardanti Silvia, Giancarlo e Michele.

Silvia e Giancarlo, una storia destinata a finire

La storia d'amore tra Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) e Silvia (Luisa Amatucci) è stata trattata con estrema delicatezza. La storyline è stata portata avanti con sensibilità e garbo, senza nessun eccesso nella narrazione. Una relazione vera che vedeva i due perfetti l'uno per l'altra. Nonostante queste lodevoli premesse, la storia si è arenata proprio quando i due hanno accettato di stare assieme alla luce del sole. Purtroppo è difficile che una new entry di Upas riesca a ritagliarsi uno spazio continuativo all'interno della soap, così quando un protagonista ha esaurito il suo compito tende a sparire, per far tornare tutto al punto di partenza.

Ciò accadrà a breve a Rossella e Riccardo, a Raffaele ed Elvira ed ovviamente anche a Silvia e Giancarlo.

Un posto al sole, puntate dal 9 al 13 maggio: Giancarlo lascia Napoli

Nelle prossime puntate, Giancarlo rivelerà a Silvia di avere ricevuto una promozione che comporta però il suo trasferimento a Bari. L'uomo è consapevole del fatto che la lontananza non aiuti il loro rapporto ma i due inizieranno a valutare la questione.

Il bancario sa bene che Silvia non potrebbe mai seguirlo a causa del Vulcano e di sua figlia, tuttavia i due potrebbero vedersi regolarmente nei week end. Dinanzi ai dubbi della donna, Giancarlo si mostrerà pronto anche a rinunciare all'avanzamento di carriera, ma verrà prontamente fermato da Silvia, decisa a non creare ostacoli alla carriera dell'uomo, ma sarà davvero così?

Un posto al sole, trame 9-13 maggio: i dubbi di Silvia

Silvia, fortemente indecisa in merito al futuro della sua relazione, chiederà consiglio a Mariella (Antonella Prisco). La donna, vedendola così titubante, le insinuerà però un dubbio.

Lei desidera che Giancarlo non parta per la sua carriera o perché in fondo non crede più nella loro storia? Al momento non c'è una risposta ma la sensazione è che la storia d'amore tra Silvia e Giancarlo sia giunta al capolinea. Se davvero dovesse andare così, ciò aprirebbe la strada a un possibile ricongiungimento tra Silvia e Michele, riportando tutto allo stato iniziale. Il tutto non avverrebbe in modo semplice e naturale, ma la partenza di Giancarlo potrebbe rappresentare un primo importante tassello.