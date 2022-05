Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 maggio su Rai 3 alle 20:45, sveleranno alcuni interessanti retroscena su Silvia. Nei prossimi episodi si scoprirà infatti che la donna ha scelto di non partire per poter restare al fianco di sua figlia Rossella.

Novità importanti anche sul fronte web challenge, con Franco e Angela che decideranno di indagare assieme per scoprire chi si nasconde dietro questo folle "gioco" che ha visto già vittime Bianca e Gaia.

Infine, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, Guido, Sasà e Mariella si recheranno in trasferta a Siena per spiare i movimenti di Bruno.

Silvia resta con Giancarlo

Chi credeva che la partenza di Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) potesse aprire la strada al ritorno della coppia formata da Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) rimarrà, almeno per il momento, deluso. Nelle prossime puntate di Upas, si potrà notare infatti che il bancario e la proprietaria del Vulcano sono in perfetta sintonia. I due infatti troveranno persino un accordo per poter continuare la loro relazione nonostante il trasferimento lavorativo a Bari dell'uomo. Purtroppo per i due però accadrà qualcosa che manderà all'aria i loro piani.

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 maggio: partenza rinviata

Nelle prossime puntate, verrà svelato che Silvia ha rimandato la sua partenza.

Per quanto non venga ancora specificato, risulta più che probabile che la donna decida di seguire Giancarlo a Bari. Quest'ultima comunicherà persino la sua scelta a Rossella (Giorgia Gianetiempo) salvo poi tornare sui suoi passi. Non è chiaro se la ragazza le dirà qualcosa o se la proprietaria del Vulcano noterà che la figlia ha bisogno di lei, ma sta di fatto che la donna deciderà di annullare la sua partenza.

Attenzione però, perché si specifica che Silvia rimanderà e non annullerà la sua trasferta.

Non vengono fornite per ora novità su Giancarlo anche se resta il dubbio che questo possa rappresentare una sorta di epilogo narrativo per il suo personaggio.

Un posto al sole, spoiler 23-27 maggio: Franco e Angela a caccia del game master

Dopo il terribile incidente sfiorato alla Terrazza, Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) decideranno di entrare in azione. I due chiederanno a Bianca (Sofia Piccirillo) la massima collaborazione per stanare l'individuo che si nasconde dietro le web challenge.

Nel frattempo Sasà (Cosimo Alberti), Guido Del Bue (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), dopo un confronto, molto sopra le righe, decideranno di partire tutti per Siena, per spiare i movimenti di Bruno (Giovanni Caso).