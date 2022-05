Decisive le anticipazioni di Una vita delle puntate settimanali dal 29 maggio al 4 giugno 2022 in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity, dove possono essere riviste anche in replica. Acacias 38 va verso la distruzione, dopo che Leonardo e Soledad, sotto mentite spoglie, arrivano nel quartierino per far esplodere un ordigno. Assisteremo anche al salto temporale di cinque anni e a ciò che accadrà dopo, entrando di fatto nell'ottava e ultima stagione della soap, che si avvia verso la conclusione. Ecco cosa accadrà e chi non rivedremo mai più.

Anticipazioni di Una vita: Antonito lascia Lolita e Moncho, addio Carmen

L’attentato al ristorante sarà portatore di morti e feriti. Carmen rimarrà sepolta tra le macerie, mentre Antonito verrà portato in ospedale in gravi condizioni. Purtroppo, i medici non daranno alcuna speranza a Lolita, che passerà con lui e il piccolo Moncho gli ultimi istanti. Dopo che il giovane Palacios sarà spirato, tutto cambierà.

Mentre regna il caos nel quartierino, Anabel si metterà alla disperata ricerca di Quesada, che nel frattempo sarà diventato suo marito. Come svelano le anticipazioni di Una vita, Aurelio ucciderà Anabel senza pietà, per poi sparire nel nulla.

Salto temporale ad Acacias 38: Ramon incontrollabile

Passano cinque anni e il quartierino è completamente cambiato. Viene istituita una piazza in memoria di Antonito e, come rendono noto le anticipazioni di Una vita, Ramon vuole vendicare la morte del figlio. Palacios, in seguito a quanto accaduto, sarà incontrollabile e nervoso, tanto da non riuscire ad avere più rapporti civili con la povera Lolita, rimasta vedova a sua volta.

Nel frattempo, arriva la famiglia Sacristan, che gestisce un nuovo ristorante. Genoveva e Aurelio fanno la loro comparsa insieme, da marito e moglie. Ovviamente, il loro è un matrimonio di convenienza e il loro rientro è finalizzato a mettere in atto la vendetta finale.

Felipe perde la ragione, spoiler di Una vita

Ci saranno gravi conseguenze anche per il povero Felipe che, traumatizzato, non uscirà più di casa.

Sarà Casilda a occuparsi di lui, ma presto capirà di non farcela da sola e così chiederà aiuto.

Ad Acacias arriverà un infermiere, che starà al fianco della dolce cameriera per tenere a bada le crisi di nervi di Alvarez Hermoso. Secondo le nuove anticipazioni di Una vita, Casilda riceverà una dichiarazione d'amore da Gerardo, che purtroppo incasserà un due di picche.

Infine, vedremo Rosina e Liberto in grande difficoltà. Dopo l'arrivo di Hortensia, i due piangeranno miseria dicendo di essere caduti in disgrazia, ma sarà solo una bugia. La sola a conoscere come stanno realmente le cose è Casilda, custode di un inaspettato segreto.