Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, interpretata fra gli altri da Juanma Navas (Ramon), Marc Parejo (Felipe), Manuel Bandera (José), Maria Gracia (Bellita), Aroa Rodriguez (Cinta) e Silvia Marty (Soledad). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 29 maggio al 4 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul matrimonio di Fabiana e Servante, sull'omicidio di Marcos, sulla morte di Anabel e Natalia, sull'attentato che si verificherà ad Acacias e sul salto temporale di cinque anni che avrà luogo nel corso delle puntate di questa settimana.

Servante e Fabiana si sposano

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Fabiana accetterà di sposare Servante per lo stupore di tutti i loro conoscenti. La coppia convolerà a giuste nozze in chiesa per poi festeggiare la loro unione con un banchetto che diventerà ben presto un evento per il quartiere. Bellita si convincerà che il marito le sia infedele dopo aver scoperto che quest'ultimo ha prenotato a sua insaputa una suite in hotel. Quello che la cantante non sa è che José Miguel ha prenotato la stanza per l'arrivo a sorpresa di Cinta ed Emilio, rientrati in Spagna per assistere al lancio del disco e del libro della madre. Dopo un breve periodo di permanenza, la coppia lascerà nuovamente Acacias per partire alla volta di Parigi.

Lolita continuerà ad avere dei brutti sogni in cui rivive ripetutamente la morte di Antonito e Moncho. Notando la rabbia di Marcos, Genoveva peggiorerà la situazione informandolo che Anabel è fuggita con Aurelio e si è sposata con lui. Più tardi, la dark lady rivelerà a Felipe che Natalia è stata vittima degli abusi di Marcos fin da quando era una bambina.

Ignacio accetta di sposare Alodia

Ignacio cederà alle pressioni della sua famiglia e annuncerà insieme ad Alodia il loro imminente matrimonio. Rosina accuserà Carmen di essere la causa del fallimento del suo salotto organizzato al Nuovo Secolo. Leonardo consegnerà a Soledad la dinamite per l'attentato, per poi recarsi insieme a lei ad Acacias sotto mentite spoglie.

Antonito annuncerà di avere accettato di diventare ministro del lavoro, mentre Genoveva convincerà Natalia ad uccidere Marcos. Genoveva lo sedurrà in casa in modo da permettere a Natalia di pugnalarlo alle spalle. Morto Bacigalupe, Genoveva invierà un messaggio a Felipe in cui gli comunicherà che Natalia è in pericolo. Spaventato, l'avvocato si precipiterà al piano nobile, trovando il corpo senza vita di Marcos. La dark lady tenterà di incastrare Felipe per l'omicidio, ma Natalia si costituirà. Aurelio fingerà di comportarsi da marito amorevole nei confronti di Anabel, anche se continuerà a pensare al modo in cui eliminarla. Un attentato al ristorante genererà caos e morte all'interno di Acacias.

Approfittando del trambusto causato dall'esplosione, Aurelio ucciderà Anabel. In carcere, una donna pagata da Genoveva chiederà a Natalia di togliersi la vita.

Genoveva ritorna ad Acacias

Dal giorno dell'attentato in cui persero la vita Carmen e Antonito trascorreranno cinque anni e ritroveremo gli abitanti del quartiere intenti ad organizzare una cerimonia in memoria delle vittime. Ritroveremo Rosina e Liberto caduti in disgrazia che non hanno il coraggio di rivelare i loro problemi economici alla sorella e alla nipote di lei, Hortensia e Azucena. Il ristorante del quartiere non si chiamerà più il Nuovo Secolo ma avrà dei nuovi proprietari, la famiglia Sacristan. Ritorneranno nel quartiere Genoveva e il marito Aurelio che, nel corso del salto temporale, si sono sposati per convenienza.

Ad Acacias si trasferirà una nuova coppia formata da David e Valeria. Non avendo ancora accettato la morte del figlio, Ramon non vorrà partecipare alla commemorazione delle vittime, rifiutando di accettare che una piazza del quartiere venga intitolata al figlio.

L'infermiere Gerardo si dichiarerà a Casilda che lo respingerà. Inma e Guillermo si prepareranno per inaugurare il loro ristorante, mentre Valeria chiederà a David e Aurelio dove si trova il marito Rodrigo. Rimasto scioccato da ciò che successe cinque anni prima, Felipe si comporterà in maniera rude e maleducata nei confronti di tutti.