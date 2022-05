La celebre soap spagnola Una vita creata da Aurora Guerra prosegue il suo consueto appuntamento sulla rete Mediaset. Dagli spoiler delle puntate che occuperanno il piccolo schermo italiano dal 5 all’11 giugno 2022, si evince che, dopo un salto temporale di cinque anni, Felipe Alvarez Hermoso e Ramon Palacios non saranno più gli stessi di sempre. I due non hanno ancora superato ciò che è successo ad Acacias 38 durante l’attentato anarchico. Quest’ultimo, non riuscendo ancora ad accettare la perdita della moglie Carmen e del figlio Antonito, oltre a prendere le distanze dalla nuora Lolita finirà per avere diversi litigi con l’avvocato, che invece sarà depresso a seguito del lutto di Natalia Quesada, colei che era riuscita a conquistarlo.

Anticipazioni Una vita, all’11 giugno: Felipe ha una crisi di nervi, David e Valeria fingono di essere sposati

Sicuramente neanche gli episodi in programma da domenica 5 a sabato 11 giugno, deluderanno le aspettative dei fan affezionati alle vicende ambientate ad Acacias 38. Durante l’inaugurazione del ristorante di Imma e Guillermo non passeranno di certo inosservate le critiche di Alodia, Rosina e Hortensia. Intanto Ramon, dopo essersi fatto vivo, comunicherà a Lolita di voler andare a vivere con l’amico Felipe. Quest’ultimo, in preda a una crisi di nervi, oltre a cadere si ferirà con il vetro. L’avvocato successivamente avrà diversi litigi con Palacios, quando condivideranno lo stesso tetto.

Intanto emergerà che in realtà David e Valeria non sono sposati, poiché il vero marito di lei sarà protetto da Aurelio. Quest’ultimo, intanto, avrà tra le mani tutte le lettere che la new entry scriverà alla sua dolce metà. Azucena rimarrà colpita da Guillermo, mentre Rosina farà credere alla sorella Hortensia di non avere alcun problema economico.

Alvarez Hermoso scatena la furia di Ramon, Hortensia e Rosina sul lastrico

Genoveva, dopo aver ottenuto informazioni su Felipe e Ramon, assicurerà a Bellita che l’avvocato ormai appartiene al suo passato. Alodia si farà dare delle lezioni di pianoforte da Valeria ma dimostrerà di non avere alcun talento. Marcelo assumerà Luzdivina come cuoca dei Quesada, invece Felipe scatenerà la furia di Ramon, quando gli leggerà il discorso preparato per l’inaugurazione della piazza in onore di Antonito.

Aurelio intanto non nasconderà il suo turbamento nel vedere David e Valeria vicini.

A evitare il peggio tra Ramon e Felipe ci penserà Lolita con il suo intervento, quando avranno un nuovo screzio. L’avvocato si arrabbierà a causa della sua domestica Fatima per aver combinato soltanto dei pasticci, invece Lolita per fare pace con il suocero gli chiederà scusa per tutti i diverbi avuti con lui senza riuscire nel suo intento. Hortensia e Rosina si diranno a vicenda di essere sul lastrico: Liberto nonostante il brutto periodo, farà felice Azucena iscrivendola a un’accademia di danza. Infine Aurelio cercherà di far desistere Genoveva dal suo intento di invitare Valeria e David a cena.