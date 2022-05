L'appuntamento con la soap opera Una vita prosegue su Canale 5 con la messa in onda dell'ultima stagione in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che, dopo l'attentato che si verificherà ad Acacias, ci sarà un salto temporale di cinque anni che, tuttavia, non sposterà più di tanto l'attenzione da quel terribile evento che si era verificato in quartiere.

La morte di Carmen e Antonito, infatti, finirà per destabilizzare sia Lolita che Ramon: quest'ultimo indagherà per scoprire chi si nasconde dietro questa esplosione, invece su Lolita si scoprirà che nasconde un segreto sul marito defunto.

La morte di Antonito spiazza Lolita e Ramon: anticipazioni Una Vita ultima stagione

Nel dettaglio, le anticipazioni dell'ultima stagione della soap Una Vita, rivelano che, dopo la terribile esplosione che si è verificata in quartiere, Ramon non si darà per vinto.

L'uomo intende scoprire la verità su quanto è successo e, soprattutto, vuole sapere chi si cela dietro questa terribile esplosione che ha causato morte e distruzione in quartiere.

Per Ramon, infatti, questo evento è stato a dir poco nefasto, dato che ha perso contemporaneamente sia la sua amata Carmen ma anche suo figlio Antonito.

L'uomo comunicherà la sua intenzione di continuare ad indagare perché vuole arrivare alla risoluzione di questo mistero e scoprire chi ha messo in moto questa esplosione che ha portato alla morte dei suoi affetti più cari.

Lolita mette alle strette il suocero Ramon

Le anticipazioni della soap opera Una Vita rivelano che ben presto la situazione assumerà una piega inaspettata: Ramon, infatti, apparirà sempre più spietato e pronto a tutto pur di scoprire la verità dei fatti, tanto da far preoccupare Lolita.

Quest'ultima, infatti, si ritroverà costretta a mettere il suocero di fronte ad un amaro ultimatum, sperando che in questo modo possa mettere da parte la sua sete di vendetta che potrebbe portare a delle conseguenze inaspettate e nefaste.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni dell'ultima stagione di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per delle nuove scoppiettanti rivelazioni legate al rapporto tra Lolita e Antonito.

Lolita nasconde un segreto sul marito morto: anticipazioni Una Vita

In questi nuovi episodi che andranno in onda su Canale 5 per tutto il 2022, si scoprirà che la donna custodisce un segreto legato a suo marito ormai defunto.

A quanto pare, infatti, Lolita sa qualcosa sul conto di Antonito che fino a questo momento non è ancora venuto a galla: un vero e proprio segreto che i due si sono confessati in intimità e che non è mai stato trasmesso negli episodi andati già in onda su Canale 5.

Questo segreto, però, c'è: Lolita, dopo la morte del suo amato marito, sarà l'unica depositaria di questa verità che potrebbe riguardare anche Ramon. Ma di cosa si tratta e quando verrà fuori questo segreto? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap spagnola.