Nelle nuove puntate di Una vita ci sarà un salto temporale che proietterà Acacias avanti di cinque anni. Le anticipazioni dei nuovi episodi promettono grandi rinnovamenti e stravolgimenti nelle trame. Dopo l'esplosione che raderà al suolo il quartierino, le esistenze di Felipe e Ramon non saranno più le stesse. I due storici amici cambieranno completamente, incupendosi e non dandosi pace per quanto successo. Palacios diventerà un uomo burbero e vendicativo e non ci sarà più traccia della sua dolcezza. A farne le spese sarà anche la povera Lolita.

Anabel muore in Una Vita

Dopo l'esplosione, ci saranno diversi eventi che daranno uno scossone alle trame. Lolita andrà in cerca del figlio, che fortunatamente troverà nella carrozzina senza che abbia riportato conseguenze. Nel frattempo, Anabel vagherà tra le strade polverose sperando di incontrare Aurelio.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Anabel troverà la morte proprio per mano del marito Aurelio che, dopo averla stretta in un abbraccio, la ucciderà senza alcuna pietà.

Ci saranno però anche altri amati personaggi ai quali dovremo dare l'addio a causa dell'esplosione. Lolita troverà Antonito in condizioni disperate e lo veglierà giorno e notte al suo capezzale. Purtroppo, per il giovane Palacios non ci sarà più nulla da fare.

Ramon e Felipe completamente cambiati

Oltre ad Antonito, anche Carmen morirà sotto le macerie. Ramon reagirà in maniera del tutto inaspettata, cambiando completamente atteggiamento nei confronti delle persone a lui care. Il dolore sordo che lo pervaderà non gli permetterà di stare accanto a Lolita, condividendo in modo costruttivo la disgrazia che li ha travolti.

Felipe, invece, avrà una sorta di reazione avversa al trauma e si chiuderà completamente in se stesso. Le sue continue crisi di nervi gli impediranno di uscire di casa e avrà bisogno di assistenza costante.

La vendetta di Ramon, spoiler Una Vita ultima stagione

Mentre i vicini si stringeranno nel loro dolore, tornerà a gran sorpresa Salmeron, sposata con Aurelio.

Nelle nuove puntate di Una Vita, si verrà a sapere che Genoveva non ha mai perso il suo bambino, mentendo a Felipe e a tutti. Sarà così che farà il suo ingresso Gabriela, la figlia segreta della cattivona della soap.

Verrà poi inaugurata una piazza in memoria di Antonito e Ramon terrà il discorso di presentazione. In questa occasione, spiazzerà i presenti, giurando di vendicare la morte del figlio e della moglie con tutti i mezzi che avrà a disposizione. Nessuno riuscirà a vedere in Palacios quella dolcezza che lo contraddistingueva. Una nuova era si apre nella soap, che la trainerà verso il gran finale previsto per l'estate 2022.