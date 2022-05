L'appuntamento con la soap Una vita prosegue nel daytime di Canale 5 e le nuove anticipazioni rivelano che ci saranno ancora un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul clamoroso attentato che distruggerà l'interno quartiere e porterà alla morte di svariati personaggi, tra cui il povero Antonito.

Una morte che porterà Ramon a non arrendersi per cercare la verità anche a distanza di anni da questa situazione ma ci sarà anche un segreto da scoprire, legato proprio ad Antonito.

La morte di Antonito: nuove anticipazioni Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita che presto arriveranno anche su Canale 5, rivelano che l'attentato che si verificherà in quartiere avrà delle conseguenze a dir poco spaventose.

Antonito e sua mamma Carmen saranno tra le vittime di questa drammatica esplosione e per loro non ci sarà nulla da fare.

La morte di entrambi finirà per sconvolgere Ramon e Lolita, i quali si ritroveranno entrambi vedovi, privati dei loro grandi amori.

Un evento che finirà per funestare per sempre la vita di entrambi e, come se non bastasse, verrà fuori anche un clamoroso segreto legato proprio al defunto Antonito.

Prima che morisse in questo attentato, l'uomo ha strappato una promessa alla sua amata Lolita, la quale adesso custodisce un segreto che lo riguarda.

Lolita nasconde un segreto su Antonito: anticipazioni Una vita

Le anticipazioni della soap Una vita rivelano che tale scena non è stata trasmessa in tv, dato che si tratta di una "confessione privata", avvenuta "off screen".

Di conseguenza, Lolita è l'unica depositaria di questa confessione che gli ha fatto il suo amato e che potrebbe venire a galla nel corso delle prossime puntate della soap opera, la quale proseguirà la sua regolare messa in onda per tutta la stagione estiva Mediaset.

In attesa di scoprire quando e come verrà fuori questo segreto di Antonito custodito da Lolita, le nuove anticipazioni di Una vita rivelano che Ramon anche a distanza di anni da quel terribile episodio, continuerà a dimostrare di non voler affatto arrendersi e di voler fare di tutto per arrivare alla verità dei fatti.

Ramon diventa pericoloso: anticipazioni Una vita nuove puntate

Insomma, lo scopo di Ramon sarà quello di scoprire chi si cela dietro quell'attentato che gli ha strappato via per sempre sia suo figlio che la sua amata moglie.

L'atteggiamento di Ramon, però, col passare del tempo diventerà particolarmente preoccupante, al punto che la stessa Lolita si ritroverà nella condizione di dover mettere il suocero alle strette.

Lolita, infatti, gli darà un vero e proprio ultimatum con lo scopo ben preciso di evitare il peggio e fare in modo che Ramon possa ritrovare di nuovo quella serenità che sembra ormai aver perso.

Spazio anche alle vicende di Jacinto che, dopo il salto temporale, dovrà fare i conti con l'addio definitivo della moglie Marcelina, la quale ha deciso di cambiare vita e prenderà i voti per diventare suora a tutti gli effetti. Per Jacinto, però, non si esclude che possa arrivare un nuovo amore nel corso delle nuove puntate di questa ottava e ultima stagione di Una vita.