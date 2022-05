Diversi colpi di scena avverranno durante le puntate di Una vita in onda dal 9 al 14 maggio sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler dello sceneggiato raccontano che Daniela Stabile verrà smascherata da Miguel, mentre José Miguel Dominguez farà alcune indagini sul conto del nipote Ignacio Quiroga.

Anticipazioni Una vita: puntate 9-14 maggio

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate in programma dal 9 al 14 maggio svelano che Aurelio e Marcos si minacceranno con le pistole in mezzo alla strada. Fortunatamente lo scontro sarà fermato dall'intervento di Anabel.

La ragazza poi verrà rinchiusa per qualche giorno in convento dopo una lite con il padre.

Miguel, invece, prometterà a Roberto di non denunciarli dopo aver scoperto la verità sui suoi genitori. In seguito, il giovane legale proporrà ai nonni di rubare la cassaforte di Marcos.

Allo stesso tempo, Daniela si introdurrà nella cantina del Nuovo Secolo XX in cerca di prove contro gli Olmedo. La cameriera verrà scoperta da Miguel, il quale la accuserà di averlo ingannato: lei ribadirà di non averlo mai preso in giro, tanto che i due finiranno per essere travolti dalla passione.

Daniela decide di lasciare Acacias 38

Nelle nuove puntate di Una vita, Daniela deciderà di lasciare Acacias 38 dopo aver lasciato una lettera a Miguel, in cui promettere di non denunciarli alle guardie civili.

In seguito, il giovane legale metterà in azione la sua rapina ai danni di Marcos grazie alla complicità di Roberto. Ottenuta la refurtiva, Olmedo jr deciderà di donarla interamente a Leonardo. Sabina e sua moglie, a questo punto, decideranno di partire per la Turchia mentre Miguel si recherà in Svizzera per ricongiungersi con Daniela.

Ramon, intanto, sarà in ansia per il figlio Antonito quando un suo articolo finirà sul giornale. Carmen e Liberto, invece, avranno intenzione di fare una proposta per l'acquisto del Nuovo Secolo XX.

José Miguel scopre che Ignacio è in combutta con Florencio

Alodia apparirà in ansia in quanto teme di essere rimasta incinta dopo aver ceduto alla passione con Ignacio.

José Miguel, invece, inizierà a fare alcune indagini sul conto del nipote. In questo modo, il chitarrista capirà che Quiroga insieme a un certo Florencio stanno profanando le ossa del cimitero per lo smercio illecito di scheletri umani. Ovviamente, la scoperta non sarà presa bene da Dominguez senior, che deciderà di affrontare i due ragazzi.

Felipe, invece, si metterà alla ricerca di Mendez. Alla fine, l'avvocato troverà il detective privato ricoverato in gravi condizioni in un letto d'ospedale dopo essere stato pestato a sangue. Sarà in questo frangente che Alvarez Hermoso scoprirà che il suo amico aveva scritto il nome di Soledad sul suo taccuino.