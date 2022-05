Nella soap opera Una vita, dopo il salto temporale di cinque anni, le cose cambieranno per diversi personaggi. In primis Alodia non sarà più la dolce e ingenua domestica dei Dominguez, visto che avrà sposato Ignacio che, nel frattempo sarà diventato medico. Alodia quindi, sarà entrata a far parte dell'alta borghesia e si comporterà con fare altezzoso, tanto da dimenticare le sue umili origini. Si scoprirà inoltre che nei cinque anni non narrati, la donna avrà perso il bambino che aspettava da Ignacio.

Alodia irriconoscibile dopo il salto temporale: snob e altezzosa

I telespettatori di Una vita nelle prossime puntate in onda su Canale 5, diranno addio alla dolce e ingenua Alodia. Il suo personaggio sarà ancora protagonista delle vicende di Acacias ma, dopo il salto temporale, lo si ritroverà profondamente cambiato. Non ci sarà più traccia del suo carattere mite e generoso.

Trascorsi cinque anni dall'attentato che avrà sconvolto Acacias, Alodia si ritroverà a vivere con il marito Ignacio in casa Dominguez, in attesa che i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa siano finiti. Si scoprirà che Ignacio, negli anni non narrati, ha terminato gli studi di medicina ed è diventato medico. Alodia, che nel frattempo è diventata sua moglie, non sarà più la ragazza di un tempo e avrà un fare piuttosto altezzoso e snob.

Alodia ha perso il bambino ed è diventata sterile: spoiler Una vita

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, in onda nel mese di giugno 2022, si vedrà che Alodia ha un atteggiamento particolarmente fastidioso, visto che non perderà occasione per rimarcare il fatto di essere diventata una signora dell'alta borghesia. Sembrerà aver dimenticato le sue origini, tanto da non voler aver rapporti con le vecchie amiche Casilda e Fabiana.

Inoltre, Alodia non perderà occasione per umiliare Maruxiña, la nuova domestica di casa Dominguez. Si verrà inoltre a sapere che, subito dopo aver sposato Ignacio, Alodia avrà perso il bambino. La gravidanza era stato l'unico motivo per cui il nipote di Bellita l'aveva sposata. Inoltre Alodia è rimasta sterile.

Ignacio tradisce la moglie Alodia?

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Alodia non parlerà di questo grande dolore. Preferirà invece concentrarsi su come vivere una vita lussuosa, visto che sarà la moglie di un rispettabile medico come Ignacio. Il suo atteggiamento da snob, misto a una mancanza di rispetto nei confronti anche dei vicini, non piacerà a Bellita. La cantante non mancherà di scontrarsi spesso e volentieri con l'ex domestica.

Intanto anche Ignacio non sarà l'uomo irreprensibile che tutti credono. Nonostante sia sposato con Alodia, l'uomo non sarà indifferente al fascino femminile e questo susciterà la gelosia della moglie. Non si avranno prove dei suoi tradimenti ma Casilda, Fabiana e Servante, saranno certi che l'uomo abbia delle relazioni extraconiugali.