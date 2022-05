Grandi cambiamenti in vista per 'Una vita', in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Le anticipazioni svelano che, dopo il salto temporale che manderà avanti le lancette degli orologi di Acacias di ben cinque anni, ci saranno tantissimi stravolgimenti nelle trame. L'esplosione che ha raso al suolo in quartierino ha causato la morte di alcuni personaggi molto amati, in primis Antonito e Carmen. Dopo la dipartita di Anabel, Genoveva farà il suo rientro trionfale al braccio del suo nuovo marito, Aurelio Quesada. Ramon e Felipe non saranno più gli stessi.

Se Palacios coverà vendetta verso chi ha ucciso figlio e moglie, l'avvocato vivrà in completo isolamento. Ben presto, Felipe verrà trovato senza sensi e si temerà il peggio, mentre Lolita metterà Ramon con le spalle al muro. Ecco cosa accadrà.

Anticipazioni Una Vita: nuovi arrivi ad Acacias

Non mancano di tenere alta l'attenzione delle nuove puntate di Una Vita: Fabiana e Servante si sposano, mentre Rosina piangerà miseria. A complicare tutto sarà l'arrivo di sua sorella Hortensia, anch'essa in preda a problemi economici.

Nel frattempo, i vicini attendono con ansia l'arrivo dei nuovi acquirenti del ristorante Nuevo Siglo XX. Conosceremo così i nuovi protagonisti della soap, ovvero Los Sacristán.

Una macchina arriva ad Acacias: Aurelio Quesada e Genoveva scendono dall'auto e lasciano senza parole i presentik, comunicando loro di essersi sposati e che presto tutto cambierà nel quartierino.

Ramon davanti al corpo di Felipe

Ad Acacias arriverà presto la notizia della morte di una ragazza molto cara. Stando infatti alle anticipazioni di Una Vita, Aurelio ucciderà Anabel dopo averla sposata, per poi convolare a nozze con Genoveva, seppur senza amore.

Nel frattempo, le condizioni di Felipe peggioreranno di giorno in giorno, con continue crisi di nervi e svenimenti. Non sarà facile per Casilda occuparsi di lui, tanto che chiederà aiuto a Gerardo, un infermiere che poi si innamorerà perdutamente di lei.

Non avendo più notizie da diverse ore, Ramon si preoccuperà e andrà nell'appartamento di Felipe, dove lo troverà a terra inerme, con accanto delle boccette vuote di medicinali: che cosa è successo al suo povero amico?

Lolita furiosa, anticipazioni puntate Una Vita

Non mancheranno i problemi dopo la morte di Carmen e Antonito. Palacios sarà sempre più burbero e nervoso e non riuscirà nemmeno ad avere rapporti conviviali con Lolita, anch'essa distrutta dal dolore.

Stanca di essere trattata con poco rispetto, Lolita dà un ultimatum a Ramon: o cambia e si scusa con lei, o deve andarsene di casa, dato che la situazione è insostenibile.

E così, come confermano gli spoiler di Una Vita, Ramon va a vivere da Felipe dopo il litigio con Lolita, nella speranza di poter aiutare l'amico a superare i gravi problemi che lo affliggono e lo costringono al completo isolamento.