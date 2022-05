Prosegue su Canale 5 la programmazione della serie tv iberica "Una vita", trasmessa ogni giorno con inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 16 a sabato 21 maggio, Mendez riferirà a Marcos che è stata Soledad a uccidere Felicia. Inoltre Alodia rivelerà a Bellita di essere incinta e che il padre è Ignacio, mentre Liberto e Ramon decideranno di acquistare insieme il ristorante degli Olmedo.

Felipe dice a Natalia di stare lontana da Genoveva

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 16 al 21 maggio, Josè Miguel avrà un altro confronto con Ignacio, dopo che l'ha scoperto profanare gli scheletri dal cimitero.

Il ragazzo sarà furente ed affranto ed opterà di andare via da casa senza dire niente a Bellita ed Alodia. Inoltre Casilda farà compagnia ad Alodia al fine di comprendere se la ragazza è veramente incinta. [VIDEO]

Nel frattempo Marcos avrà una chiamata da parte di Suor Sagrario, in cui gli verrà annunciata che Anabel è scappata dal convento, salvo poii farci rientro con un uomo. In tutto questo Genoveva andrà in carcere al fianco di Natalia e quest'ultima le rivelerà di avere subito degli abusi da parte di Marcos. Tra le altre Felipe si recherà nell'istituto penitenziario per annunciare alla Quesada che presto sarà rilasciata. Quando questo accadrà, le suggerirà di tenersi a distanza da Genoveva.

Liberto decide di acquistare il ristorante degli Olmedo

Secondo le anticipazioni televisive fino al 21 maggio, Bellita chiederà a Josè Miguel di scoprire dove è andato Ignacio. Intanto Leonardo si travestirà da fattorino e darà ad Antonito un pacco. Inoltre Liberto avanzerà una proposta per acquisire il ristorante degli Olmedo, ma quando Ramon farà la stessa cosa, Felipe lo informerà di averne già ricevuta una da Liberto.

Mendez invece si troverà in condizioni serie, ma riuscirà a rivelare Marcos che è stata Soledad a uccidere Felicia.

Nel frattempo Carmen e Lolita si confronteranno duramente. In tutto questo Soledad apprenderà che Mendez non è morto e si recherà in carcere da Fausto e lo inviterà a terminare il lavoro iniziato. Quando ritornerà a casa, troverà Marcos ad aspettarla.

Tra le altre cose, il commissario Belda interromperà il tentativo di uccidere Mendez con del veleno da parte di una donna, mentre Josè Miguel esternerà la propria delusione verso Bellita per come è stato additato nel libro. La cantante per amore del marito, opterà per annullare la pubblicazione.

Alodia dice a Bellita di essere incinta

In base agli spoiler della prossima settimana, Liberto e Ramon sceglieranno di acquistare il ristorante in società. Intanto Mendez convincerà Marcos che ad uccidere la moglie è stata Soledad e solo la venuta di Anabel, impedirà all'uomo di uccidere la domestica. Inoltre Alodia rivelerà a Bellita di essere incinta e che il padre è Ignacio.

Infine Lolita noterà camminare nel quartiere la stessa persona che ha dato ad Antonito la clessidra, mentre Soledad si nasconderà da Aurelio. Quest'ultimo le chiederà di uccidere un uomo.