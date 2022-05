Nuovi intrighi saranno al centro delle nuove puntate di Una vita trasmesse dal 23 al 28 maggio in prima visione su Canale 5. Gli spoiler della soap opera iberica narrano che Aurelio Quesada avrà intenzione di sbarazzarsi di Marcos Bacigalupe e Felipe Alvarez Hermoso. Soledad Lopez, invece, porrà fine all'esistenza di Pierre Caron.

Una vita: anticipazioni puntate dal 23 al 28 maggio

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate in onda tra il 23 e il 28 maggio in televisione svelano che Alodia confiderà a Bellita di aver intenzione di dare in affidamento suo figlio.

Tuttavia, la decisione non sarà accettata dalla cantante, che la informerà che si prenderà cura di lei e del bambino come se fosse suo nipote. In seguito, Del Campo scoprirà che Ignacio è solito fuggire dalle responsabilità grazie ad una rivelazione della sorella. A tal proposito, Quiroga sembrerà avere accenni di resa, tanto da voler tornare a casa.

Intanto, Alodia scoprirà che i genitori le hanno combinato un matrimonio. Una scoperta che turberà tantissimo la domestica. A tal proposito, la ragazza inizierà ad accusare degli incubi, che le faranno temere di diventare lo zimbello del quartiere. Infine, José Miguel spedirà una missiva ad Ignacio per farlo tornare a casa.

Soledad elimina Pierre Caron

Nelle puntate di Una vita, i vicini scopriranno che Soledad è ricercata alle forze dell'ordine per l'uccisione di Felicia. Ma ecco, che Aurelio deciderà di tenerla in pugno, chiedendole di compiere un omicidio in cambio di un rifugio sicuro. E la domestica accetterà di eliminare Pierre Caron.

Il corpo senza vita del diplomatico, infatti, verrà ritrovato da Felipe e Natalia.

Proprio quest'ultima crederà che dietro la sua morte ci sia l'intromissione di suo fratello. Tuttavia, Quesada negherà il suo coinvolgimento per poi confessare a Genoveva di aver commissionato l'omicidio a Soledad. A tal proposito, quest'ultima esprimerà il desiderio di fuggire da Acacias 38 ma Aurelio glielo impedirà. In seguito, il messicano riuscirà ad entrare in possesso di una foto di Fausto all'interno della borsa di Lopez per scoprire il suo segreto.

Aurelio vuole sfruttare l'attentato per eliminare Marcos e Felipe

Anabel, intanto, chiederà ad Aurelio di cercare di convincere Marcos a concedergli il via libera al loro fidanzamento. Più tardi, il messicano si recherà a trovare Fausto in carcere, dove lo convincerà a collaborare con lui. Ed ecco che Quesada confiderà a Genoveva che presto ci sarà un attentato nel quartiere. A tal proposito, l'uomo informerà la dark lady di voler sfruttare l'attacco anarchico per eliminare Marcos e Felipe. Tuttavia, Salmeron sembrerà avere un altro piano in testa ovvero quello di incolpare il marito della morte di Bacigalupe.