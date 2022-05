Novità importanti avverranno in occasione delle puntate di Una vita trasmesse dal 16 al 22 maggio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Natalia Quesada tornerà in libertà mentre Anabel Bacigalupe impedirà a Marcos di uccidere Soledad Lopez.

Una vita, puntate 16-22 maggio: Natalia torna in libertà

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate dal 16 al 22 maggio in televisione rivelano che Casilda accompagnerà Alodia a sottoporsi ad un accertamento medico in quanto sospetta di essere incinta. Marcos sarà raggiunto da una telefonata da parte di Suor Sagrario.

A tal proposito, l'uomo apparirà molto preoccupato per sua figlia Anabel, rientrata in convento dopo aver trascorso la serata in compagnia di un uomo.

Genoveva (Clara Garrido), invece, farà compagnia a Natalia in attesa del verdetto del giudice. In questa circostanza, la ragazza confiderà alla donna di essere stata abusata da Marcos in Messico. Intanto, Felipe si recherà in galera, dove annuncerà a Natalia che presto sarà libera. Poco dopo, la ragazza verrà accompagnata a casa dall'avvocato, che le consiglierà di stare alla larga da Genoveva.

José Miguel dirà a Bellita di aver scoperto uno scheletro nell'armadio di Ignacio, che nel frattempo se ne andrà di casa. Infine Leonardo consegnerà un pacco misterioso ad Antonito.

Jacinto crede che ci sia del tenero tra Fabiana e Servante

Nelle puntate 16-22 maggio di Una vita, Jacinto sospetterà che ci sia del tenero tra Fabiana e Servante, tanto da farlo presente a Casilda. Liberto, invece, avrà intenzione di acquistare il ristorante degli Olmedo mentre Mendez uscirà dal coma, rivelando a Marcos che sua moglie Felicia è stata uccisa da Soledad.

Ramon, intanto, farà un'offerta per rilevare lo stesso ristorante che ha incuriosito Liberto e Rosina. Alodia apparirà certa di non essere incinta mentre Carmen e Rosina avranno un violento scontro, quando capiranno che sono entrambe interessate all'acquisto del ristorante. Soledad, invece, si recherà in carcere da Fausto, dove gli racconterà che Mendez è sopravvissuto all'aggressione.

Per questo motivo, gli commissionerà di finire il lavoro. Una volta tornata a casa, la domestica troverà Marcos ad attenderla.

Belda, intanto, eviterà che Mendez venga avvelenato da una finta infermiera.

Anabel impedisce a suo padre Marcos di uccidere Soledad

Liberto e Ramon troveranno un modo per mettere d'accordo le loro rispettivi consorti. Per questo motivo, i due decideranno di rilevare insieme l'attività commerciale. Alodia, invece, confiderà a Bellita di essere incinta mentre Anabel eviterà che suo padre Marcos uccida Soledad. Quest'ultima, a questo punto, troverà riparo da Aurelio, che la obbligherà ad uccidere un uomo in cambio del suo aiuto. Infine Lolita vedrà l'uomo misterioso, che ha regalato una clessidra ad Antonito, aggirarsi per le strade del quartiere.