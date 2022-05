Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', meglio conosciuta in patria col titolo di Acacias 38. I nuovi episodi si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 22 al 28 maggio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dissidi fra Carmen e Rosina, sul malore di Alodia, sul ritorno di Ignacio a casa Dominguez, sulla frequentazione fra Felipe e Natalia, sulla morte di Pierre Caron e sui piani di vendetta di Genoveva e Aurelio.

Aurelio ricatta Soledad

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Carmen proporrà a Rosina di gestire le pubbliche relazioni de "Il nuovo secolo", in modo da poter gestire il ristorante in completa libertà. Bellita proibirà ad Alodia di dare il bambino in adozione, assicurandole che la loro famiglia se ne prenderà cura come un nipote legittimo. Nel quartiere si diffonderà la voce che Soledad è ricercata per l'omicidio di Felicia. Nel frattempo, Aurelio ricatterà la donna chiedendole di uccidere una persona in cambio di protezione. Più tardi, Soledad si nasconderà per spiare un incontro fra Marcos e Pierre Caron. Fatto ciò, eseguirà gli ordini di Aurelio e ucciderà il diplomatico per poi decidere di lasciare la città.

Aurelio glielo impedirà, pretendendo di sapere il motivo per il quale sta nascondendo della dinamite. La donna si rifiuterà di confessare e il giovane scoprirà le sue intenzioni rubando delle foto di Fausto.

Natalia non riesce a sedurre Felipe

Dopo aver trascorso una bella giornata insieme, Felipe e Natalia scopriranno il cadavere di Caron.

A quel punto, Natalia chiederà spiegazioni al fratello che negherà ogni cosa per poi confessare a Genoveva di aver ordinato a Soledad di uccidere il diplomatico. Dopo aver fatto pace con la sorella Candelaria, Bellita scoprirà che il nipote ha il vizio di fuggire davanti ai problemi. Più tardi, Ignacio inizierà a meditare sull'idea di ritornare a casa degli zii per poi farlo poco dopo.

Nel frattempo, Alodia assumerà troppe pillole calmanti di Bellita e perderà i sensi dopo aver avuto le convulsioni. Ignacio rientrerà proprio in quel momento e le salverà la vita per poi rifiutare lo stesso di assumersi le responsabilità del bambino. Dopo aver chiesto a José Miguel di provare un menù degustazione del ristorante, i proprietari si prepareranno ad inaugurare il loro nuovo locale.

Aurelio, in accordo con Fausto, rivelerà a Genoveva che molto presto nel quartiere avrà luogo un attentato anarchico. Saputo ciò, la dark lady chiederà a Natalia di sedurre Felipe. La giovane bacerà l'avvocato per poi bloccarsi a causa della ricomparsa del trauma vissuto a causa degli abusi di Marcos. Aurelio proporrà a Genoveva di uccidere Marcos e Felipe durante l'attentato anarchico, mentre Genoveva preferirebbe eliminare il Bacigalupe e fare arrestare l'avvocato per il suo omicidio. Antonito distruggerà per sbaglio la clessidra, mentre Aurelio organizzerà la sua fuga con Anabel.