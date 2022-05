La telenovela iberica Una vita continua a fare compagnia al pubblico di Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno 2022, Carmen e Antonito perderanno la vita durante un attentato anarchico, invece Alodia vivrà un dramma, poiché farà i conti con la perdita del bambino che aspettava da Ignacio.

Anticipazioni Una vita, al 4 giugno: il ritorno di Cinta ed Emilio, Ignacio e Alodia annunciano le nozze

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset dal 29 maggio al 4 giugno, raccontano che Fabiana accetterà di diventare la moglie di Servante: Carmen, Casilda e Alodia regaleranno alla proprietaria della pensione Buena Noche un vestito da sposa nuovo.

Bellita non appena suo marito prenoterà una suite in un hotel, crederà che abbia intrapreso una tresca clandestina: la donna potrà fare un sospiro di sollievo, quando ritorneranno dall’Argentina sua figlia Cinta ed Emilio per non mancare al lancio del suo libro. La signora Del Campo intanto cercherà di convincere il nipote Ignacio a sposare Alodia e ad assumersi la responsabilità di padre: purtroppo il ragazzo farà perdere nuovamente le sue tracce. Dopo essersi fatto vivo, Ignacio annuncerà le nozze con Alodia, mentre Cinta ed Emilio faranno ritorno a Parigi.

Nel contempo Lolita continuerà a fare dei brutti incubi su Moncho e Antonito. Quest’ultimo annuncerà ai suoi cari che diventerà ministro del lavoro.

Intanto Ramon, dopo aver cercato di fermare Leonardo senza riuscirci, rinuncerà a invitare il figlio a procurarsi una scorta. Intanto Liberto si vedrà costretto a prendere una decisione, dopo aver assistito a una nuova lite tra sua moglie e Carmen.

Attentato ad Acacias 38, Carmen e Antonito perdono la vita

Non appena Marcos sarà su tutte le furie a causa della fuga della figlia, Genoveva gli dirà che la fanciulla e Aurelio hanno convolato a nozze in segreto.

Salmeron inoltre farà sapere a Felipe che Natalia è stata abusata da Bacigalupe in Messico: l’avvocato non perderà tempo per chiedere spiegazioni alla giovane Quesada, che finirà per confermare la versione di Genoveva. Nel contempo Leonardo dopo aver fatto avere a Soledad la dinamite, le ordinerà di preparare l’ordigno esplosivo entro due giorni.

Salmeron riuscirà a convincere Natalia a eliminare il suo nemico Marcos, che intanto farà i conti con l’ira di Alvarez Hermoso.

Genoveva, dopo aver sedotto Bacigalupe con l’obiettivo di farlo accoltellare alle spalle da Natalia, tramite un biglietto farà sapere a Felipe che la fanciulla ha bisogno di aiuto: l’avvocato troverà il padre di Anabel senza vita e la sua ex moglie cercherà di farlo considerare il colpevole del delitto. Il piano della darklady andrà a buon fine, visto che Alvarez Hermoso finirà dietro le sbarre del carcere: Natalia dopo l’accaduto sarà decisa a costituirsi pur sapendo di farsi nemica Genoveva. A questo punto Aurelio sarà deciso a sbarazzarsi di Anabel per impossessarsi del patrimonio dei Bacigalupe.

Ad Acacias 38 ci sarà un attentato anarchico che causerà la morte di Carmen e Antonito: Quesada approfitterà dell’occasione per uccidere la moglie. Una detenuta invece su ordine di Genoveva inviterà Natalia a togliersi la vita.

Lolita ai ferri corti con Ramon, Liberto e Rosina in rovina

Dopo un salto temporale di cinque anni sarà celebrata una messa in memoria delle vittime in cui saranno assenti Ramon e Felipe. Intanto Lolita sarà ai ferri corti con il suocero, ma soprattutto si arrabbierà parecchio quando se ne andrà via di casa, mentre Liberto e Rosina cadranno in rovina. Quest’ultima non nasconderà la sua agitazione, quando saprà della visita della sorella Hortensia e della nipote Azucena, poiché non vorrà che la sua crisi economica arrivi alle loro orecchie.

Alodia dopo aver perso il figlio che aspettava da Ignacio sarà sposata con un medico.

Nel quartiere iberico intanto arriverà la coppia formata da David e Valeria, che sin da subito daranno l’impressione di nascondere qualcosa. Al posto del Nuovo Secolo aprirà un nuovo ristorante gestito dalla famiglia Sacristan. Intanto Aurelio e Genoveva scenderanno da una vettura di lusso: quest’ultima sospetterà che Valeria non sia nuova agli occhi di suo marito. La new entry effettivamente vorrà avere notizie del marito Rodrigo.

Intanto Gerardo, l’infermiere di Felipe, dopo aver ricevuto un "due di picche" da Casilda se ne andrà via a causa del brutto carattere dell’avvocato.