Momenti strappalacrime si vivranno in occasione delle prossime puntate di Una vita in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna annunciano che Ramon Palacios e Lolita Casado perderanno l'amore della loro vita, Carmen Sanjurjo e Antonito, dopo un attacco anarchico.

Una vita spoiler: gli anarchico vogliono eliminare Antonito

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in prima visione tv annunciano due drammatiche uscite di scena che colpiranno il pubblico italiano.

Tutto inizierà quando Soledad accetterà di piazzare un ordigno esplosivo nel quartiere su ordine dell'ex amante Fausto. Gli unici due a sapere dello scellerato piano saranno Aurelio e Genoveva, che invece di avvisare le autorità di quello che sta per accadere, approfitteranno della situazione per eliminare i loro nemici. In dettaglio, il messicano ucciderà sua moglie Anabel per entrare in possesso dell'eredità dei Bacigalupe mentre la darklady eliminerà Natalia quando capirà che Felipe è stato scagionato per l'omicidio di Marcos.

Tuttavia, gli anarchici dimostreranno di avere come unico obbiettivo Antonito per via delle sue idee conservatrici, in contrasto con i diritti dei lavoratori. Per questo motivo, Soledad posizionerà un ordigno all'interno di un cesto, ricolmo di bevande all'ingresso del Nuovo Secolo XX in modo che si trovi più vicino possibile ad Antonito.

Il giovane Palacios saluta per l'ultima volta Lolita

Nelle puntate spagnole di Una vita il parroco Don Hilario morirà sul colpo durante la deflagrazione della bomba, mentre le condizioni di Antonito e Carmen appariranno disperate. Il giovane Palacios, infatti, riuscirà per salutare per l'ultima volta la moglie Lolita in un letto d'ospedale, alla quale ricorderà di mantenere vivo il suo ricordo al piccolo Moncho.

La morte di Carmen, invece, avverrà off-screen. Il pubblico italiano, infatti, non vedrà la reazione di Ramon davanti alla perdita della moglie e del figlio.

Ramon non riesce a superare la perdita di Carmen

Le vicende ambientate ad Acacias 38, a questo punto, subiranno un salto temporale di cinque anni dal 1915 al 1920. Ramon non sembrerà essere riuscito a superare il lutto della perdita di Carmen e di suo figlio, tanto da disertare la messa dedicateli in loro suffragio.

Dall'altra parte, Lolita sarà costretta ad affidare il piccolo Moncho ai parenti a Cabrahigo per tenerlo lontano dai rischi ad Acacias 38. Poi, la Casado cercherà di tirare avanti nonostante l'immenso dolore. Vi anticipiamo che Ramon non apparirà più l'uomo dolce di un tempo, in quanto convinto che Dio non esista più dopo la perdita di sua moglie e Antonito.