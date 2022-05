L'appuntamento con Uomini e donne volge ormai al termine. Le anticipazioni sulle ultime puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende della tormentata coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i quali si ritroveranno ad un punto di svolta importante della loro relazione.

Spazio poi alle vicende dei tronisti in carica e alle loro scelte, tra cui la più attesa resta quella di Luca Salatino che per l'occasione potrà riabbracciare in studio un suo grande amico.

Arriva la scelta finale di Luca: anticipazioni Uomini e donne ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste ultime puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 30 maggio al 1° giugno 2022, rivelano che ci sarà spazio per la fatidica scelta finale che vedrà coinvolti i due tronisti in carica.

Luca Salatino porterà a termine il suo percorso tra Lilli e Soraia, preferendo quest'ultima come "nuova fidanzata" con la quale intraprendere un percorso di vita fuori dal programma Mediaset.

Niente da fare per la giovane Lilli che, nel momento in cui si ritroverà a fare i conti con questo inaspettato verdetto finale di Luca, non potrà fare a meno di nascondere la sua amarezza e la sua delusione.

Lilli scoppia in lacrime dopo il rifiuto di Luca

Gli spoiler di questo finale di stagione di Uomini e donne rivelano che Lilli scoppierà in lacrime, confermando di fatto di esserci rimasta molto male.

Sarà Maria De Filippi a prendere la parola in studio per cercare di placare la ragazza e di consolarla dopo il rifiuto da parte di Luca che ha scelto di coronare il suo sogno d'amore assieme a Soraia.

Per quanto riguarda, invece, la scelta finale della tronista Veronica, il suo cuore l'ha portata ad uscire dal programma assieme a Matteo.

Ida e Riccardo: la resa dei conti finale a U&D

Ma, le anticipazioni di queste ultime puntate di Uomini e donne previste fino al 1° giugno 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per l'evolversi della situazione tra Ida e Riccardo.

I due, infatti, si ritroveranno ancora una volta ad affrontare una situazione particolarmente turbolenta in studio.

In queste ultime puntate, infatti, hanno scelto di riprovarci ancora una volta per cercare di capire se fossero ancora compatibili e fatti per stare insieme.

Arriva l'addio tra Ida e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne ultime puntate

L'esito di questi nuovi incontri, però, non è stato affatto dei migliori. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel finale di stagione Ida e Riccardo decideranno di mettere definitivamente un punto a questa storia e quindi ognuno lascerà il programma per conto suo.

Anche questa volta, quindi, non c'è stato il fatidico e atteso ritorno di fiamma: le incomprensioni caratteriali li hanno portati ad allontanarsi nuovamente senza riuscire a trovare un punto di incontro per riprendere in mano le redini del loro rapporto sentimentale.