L'appuntamento con le ultime puntate di Uomini e donne di questa stagione, si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena.

Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che l'attenzione sarà incentrata nuovamente sulle vicende della coppia composta da Ida e Riccardo.

I due saranno al centro delle dinamiche per il loro amore tormentato, al punto che Riccardo si ritroverà in lacrime per la sua ex ma, questa volta, sarà lei a metterlo alle strette e a "smascherarlo" in studio.

Riccardo si ritrova in lacrime per Ida: anticipazioni Uomini e donne ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida e Riccardo continueranno ad essere i protagonisti indiscussi di questo atteso finale di stagione.

Il cavaliere avrà un vero e proprio crollo emotivo nel momento in cui ascolterà un brano che lo porterà indietro con la memoria, ai tempi della sua relazione con Ida Platano.

La mente di Riccardo, infatti, volerà al periodo in cui lui e Ida pensarono anche di convolare a nozze insieme, prima che la loro storia giungesse definitivamente al capolinea.

Sta di fatto che questo crollo di Riccardo, che si ritroverà a piangere ancora per la sua ex, spingerà Ida a riavvicinarsi a lui, tanto da troncare la nuova frequentazione con Marco, il cavaliere che da qualche settimana si è presentato in studio per conoscerla meglio.

Ida 'smaschera' il suo ex Riccardo a U&D

Di conseguenza, Ida e Riccardo si ritroveranno a ballare insieme, stretti e avvinghiati proprio come ai vecchi tempi e questo permetterà alla dama di mettere alle strette il suo ex fidanzato.

Le anticipazioni delle ultime puntate di questa stagione di Uomini e donne, rivelano che Ida Platano chiederà chiarezza a Riccardo e vorrà sapere da lui quali sono i reali sentimenti che prova nei suoi confronti, dato che dalle sue lacrime si capisce chiaramente che pure lui non l'ha ancora dimenticata del tutto.

Riccardo, però, non sarà chiaro nel fornire la risposta che Ida attendeva con trepidazione, al punto da continuare ad arrampicarsi sugli specchi e scatenando la furia della dama bresciana.

Ida, infatti, si ritroverà a smascherare Riccardo, rivelando che durante il loro ballo gli ha detto non è mai troppo tardi per riprovarci, ma lui sarebbe rimasto zitto, senza proferire parola.

Ida Platano perde le staffe con Riccardo ed è caos in studio: anticipazioni Uomini e donne ultime puntate

La dama, delusa ancora una volta dal comportamento del suo ex, sbotterà furiosa contro Riccardo, al punto da abbandonare lo studio.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, a quel punto, sarà Riccardo ad entrare in azione: il cavaliere si recherà nel dietro le quinte dello show di Maria De Filippi e proverà a placare la sua ex, tanto da riuscire a trovare un nuovo punto di incontro.

I due protagonisti del trono over, infatti, matureranno la decisione di fare delle nuove uscite insieme e quindi provare a capire se possono riprovarci e tornare insieme.