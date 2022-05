L'ex dama di Uomini e donne, Elena Scielzo, punta il dito contro Armando e Biagio, i due cavalieri napoletani del programma di Maria De Filippi che continuano a essere alla ricerca del loro amore. Dopo essere uscita di scena dal cast della trasmissione, la dama ha smascherato i due cavalieri del trono over, accusandoli di avere una doppia vita fuori dallo studio di Uomini e donne.

Elena sbotta contro Biagio dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, terminato il suo percorso in trasmissione, Elena non si è fatta problemi a dire la sua sui cavalieri che ha avuto modo di conoscere da vicino nel corso di queste settimane.

Uno di questi è Biagio, il cavaliere partenopeo col quale è stata protagonista di alcune esterne fuori dallo studio tv di Canale 5.

Peccato, però, che Biagio non abbia lasciato un buon ricordo nel cuore di Elena, dato che la dama non si è fatta problemi a lanciare delle pesanti frecciatine sul suo conto.

'Biagio un gran bugiardo', sentenzia l'ex dama di Uomini e donne

"Sono uscita con Biagio, ma molto presto mi sono accorta che era un gran bugiardo", ha svelato l'ex dama di Uomini e donne, aggiungendo di aver capito anche che sono due persone completamente differenti l'una dall'altro e quindi, per tale motivo, incompatibili per stare insieme.

Ma non è finita qui, perché Elena ha scelto di tirare in ballo anche un altro chiacchieratissimo protagonista di Uomini e donne trono over.

Trattasi di Armando Incarnato, anche lui costantemente al centro della scena per le sue tormentate vicende sentimentali che sembrano non avere mai dei risvolti positivi.

Armando e Biagio smascherati da Elena: ecco cosa ha svelato l'ex dama di U&D

"Sono certa che sia lui che Armando abbiano una doppia vita", ha sentenziato la dama che non si è fatta problemi a smascherare i due cavalieri del trono over.

E poi ancora, sempre parlando di Biagio, Elena si è detta certa del fatto che sia in trasmissione da Maria De Filippi non per cercare davvero una donna con la quale costruire qualcosa di bello insieme. A quanto pare, infatti, secondo il pensiero della dama, lo scopo di Biagio sarebbe solo quello di rincorrere la visibilità e quindi avere successo e popolarità grazie a Uomini e donne.

Come se non bastasse, Elena ha esplicato i suoi dubbi anche su quella che sarebbe la professione di Biagio. Il cavaliere, infatti, in trasmissione ha ribadito più volte di essere il co-proprietario di un caseificio. Secondo Elena, però, anche questa sarebbe solo una bugia perché in realtà Biagio farebbe l'escavatorista e andrebbe consegnando mozzarelle in giro. Arriverà la replica diretta di Biagio e Armando? Lo scopriremo nelle prossime ore.