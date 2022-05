Armando Incarnato torna a commentare le vicende di Ida e Riccardo, una delle coppie più discusse di Uomini e donne, nuovamente al centro dell'attenzione nel corso delle ultime settimane di messa in onda del programma.

Dopo che il cavaliere ha fatto ritorno nello studio della trasmissione di Maria De Filippi si è inevitabilmente tornato a parlare di quello che c'è stato tra di loro e di quello che potrebbe ancora esserci.

Tra i due, Ida sembra essere colei maggiormente confusa e presa da Riccardo ma secondo il pensiero di Armando, questo ritorno di fiamma non avverrà mai.

Ida e Riccardo: si riaccende la fiamma della passione a Uomini e donne?

Nel dettaglio, Ida e Riccardo sono ritornati al centro dell'attenzione a Uomini e donne dopo che il cavaliere ha scelto di rimettere piede in trasmissione per cercare nuovamente la sua anima gemella.

Una presenza che, fin dal primo momento, non è passata inosservata e che ha portato a riaccendere i riflettori sulla love story che c'è stata negli anni passati con Ida Platano.

La dama bresciana, infatti, non ha mai nascosto il suo coinvolgimento nei confronti di Riccardo, lasciando intendere che ancora oggi non riesce a vederlo come un semplice amico.

Armando Incarnato dice la sua sulla coppia Ida e Riccardo

Eppure, questa situazione che si è venuta a creare a Uomini e donne, sembra non convincere per niente Armando Incarnato, tra i "migliori amici" di Ida Platano, il quale non si è fatto problemi a "smascherare" Riccardo Guarnieri.

"Per quello che ho visto e percepito da esterno, l'amore tra Ida e Riccardo è stato un rapporto molto particolare: amare e farsi male", ha sentenziato Armando intervistato dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

"Mentalmente e inconsciamente sono sempre appartenuti l'uno all'altro, ma la differenza, secondo me, è che lei sa perdonare, lui meno", ha aggiunto ancora Armando spezzando così una lancia in difesa della dama del trono over.

Riccardo 'smascherato' da Armando per il suo comportamento a Uomini e donne

"Non penso che Riccardo tornerà mai con Ida, e per questo non mi piace il suo atteggiamento: è come se egoisticamente avesse voglia di sentirsi dire che lo ama ancora per poi ricordarle che la vorrebbe solo come amica", ha dichiarato Armando che ha così sottolineato quello che, secondo lui, sarebbe l'atteggiamento di Guarnieri a Uomini e donne.

In merito, invece, alle emozioni di Ida Platano, Armando è convinto che la dama sia ancora presa dall'idea di quello che erano lei e Riccardo insieme.

"Tutto ciò la confonde e, nella confusione, si darebbe un'altra possibilità", ha chiosato Armando Incarnato. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo nelle prossime registrazioni di Uomini e donne.